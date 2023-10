Nvidia : ces deux cartes graphiques peuvent se fissurer avec le temps

En examinant deux cartes graphiques Nvidia suite à des problèmes de surchauffe, un technicien a remarqué que leur chambre à vapeur était trouée. Le phénomène toucherait surtout les modèles d'un certain âge.



En règle générale, quand vous avez un souci avec votre carte graphique, la cause est à chercher du côté logiciel. Des pilotes trop anciens ou récents mais dont l'installation ne s'est pas faite correctement, un programme de gestion des ventilateurs mal configuré… Plus rarement cependant, le problème peut être matériel. Et dans ces cas-là, il est souvent sérieux, comme ces RTX 4000 qui prennent feu à cause d'un mauvais branchement.

Un technicien s'est vu confier une carte graphique Nvidia RTX 3080 Founder Edition, les premières sorties, pour des problèmes de surchauffe. Plus précisément,la température dépassait parfois les 100° Celsius sur certains points du composant. En le démontant, il constate quelque chose d'étrange, un genre de tâche orange sur la chambre à vapeur. Il s'agit d'une plaque de cuivre servant à répartir la chaleur sur une surface large via un système de liquide de refroidissement. La tâche était en fait un trou.

La chambre à vapeur des cartes graphiques RTX 3080 et A6000 de Nvidia peuvent se percer avec l'âge

Percée, la chambre à vapeur n'assure plus son rôle, forcément. La circulation et la dissipation de la chaleur ne suivent plus le chemin prévu, ce qui abouti à la surchauffe localisée observée. En remarquant le même problème sur une carte graphique Nvidia A6000, le technicien décide d'ouvrir lui-même son dissipateur thermique. À l'intérieur, une substance bleue et des morceaux de cuivre arrachés. La substance est en fait du cuivre oxydé résultant de l'humidité présente dans la chambre.

Il semble que seule l'usure au fil du temps soit à l'origine du souci. Heureusement, ces cas sont extrêmement rares. Dans le cas contraire, on aurait pu lire beaucoup plus de témoignages du même genre. Le technicien précise également que les cartes graphiques examinées ont du vécu : leurs propriétaires ont plusieurs fois retiré le dissipateur de chaleur et appliqué de la pâte thermique. Si les problèmes de surchauffe peuvent apparaître à mesure que le composant vieilli, l'apparition d'un trou comme ici est loin d'arriver fréquemment, et c'est tant mieux.

