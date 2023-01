RTX 4060 Ti : la prochaine carte graphique de Nvidia serait moins gourmande en énergie

La future RTX 4060 Ti promet déjà qu’elle ne fera pas exploser votre facture d’électricité, si l’on en croit de premières informations au sujet de sa consommation d’énergie. Elle serait même moins gourmande que la génération précédente.

Après la sortie des RTX 4090, RTX 4080 et RTX 4070 Ti, Nvidia se préparerait désormais à lancer une toute nouvelle RTX 4060 Ti encore plus abordable, mais qui vous coûtera surtout moins cher en électricité. D'après Kopite7kimi, un célèbre leaker spécialisé dans le hardware, la société a modifié les spécifications du TDP pour son prochain GPU de milieu de gamme.

Selon ses informations, Nvidia a baissé le TDP de sa prochaine carte graphique de 220 W à seulement 160 W. C’est donc beaucoup moins que la RTX 3060 Ti de la génération précédente, qui demandait elle 200 W de puissance. Cependant, cela ne veut pas forcément dire que la carte sera moins performante.

La RTX 4060 Ti consomme beaucoup moins que les autres cartes Nvidia

Avec un TDP de seulement 160 W, contre 285 W pour la RTX 4070 Ti qui se trouve juste au-dessus, la RTX 4060 Ti promet d’être une carte très intéressante pour ceux qui recherchent un GPU capable de jouer aux jeux les plus récents en Full HD, et qui font attention à leur facture d’électricité.

En ce qui concerne les autres caractéristiques techniques de la carte graphique, on s’attend à moitié moins de bus mémoire et moins de cœurs que la RTX 3060 Ti. Nvidia devrait également revoir la bande passante à la baisse, 288 Go/s seulement (la RTX 3060 Ti a 608 ou 448 Go/s selon l'UGS).

Nous devrions en savoir davantage rapidement à son sujet, puisque Nvidia devrait dévoiler la nouvelle carte graphique dès la fin du premier trimestre 2023. Cette dernière n’arriverait d’ailleurs pas seule, puisqu’elle serait accompagnée par une RTX 4070 non-ti. On espère que son tarif sera intéressant, puisque Nvidia a récemment réussi à faire baisser le coût de fabrication de ses GPU plus haut de gamme. Si vous ne pouvez pas attendre jusqu’à là, on vous rappelle que nous avons testé en profondeur la récente RTX 4070 Ti.