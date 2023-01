Nvidia : le coût de fabrication des RTX 4070 et 4080 va baisser, mais par leurs tarifs

Il se murmure que Nvidia a trouvé le moyen de produire les GeForce RTX 4070 et 4080 pour moins cher. Les gains effectués sur la liste de composants de leurs produits se répercutera-t-il sur le prix des cartes graphiques ?

Si vous cherchez à remplacer la carte graphique de votre PC, vous avez sans doute envisagé d’acheter l’un des récents GPU basés sur l’architecture Ada Lovelace de Nvidia. Les GeForce RTX 4090 et 4080 sont, certes, les cartes graphiques les plus puissantes du moment, mais leurs tarifs les placent hors de portée du commun des utilisateurs. Face à la concurrence des RX 7000 d’AMD, qui sont bien plus abordables, Nvidia pourrait se résoudre à réduire ses prix si les coûts de fabrication venaient à baisser.

AD104-250 / 251 = GeForce RTX 4070

AD104-250 requires an comparator circuit , AD104-251 no need , GeForce RTX 4080 will change to AD103-301 soon. @VideoCardz — HKEPC (@hkepcmedia) January 9, 2023

Bien qu’il ne s’agisse encore que d’une rumeur, plusieurs annonces de fabricants de cartes graphiques semblent confirmer que Nvidia va utiliser un composant moins cher dans la conception des RTX 4080 et 4070. Plusieurs vendeurs en ligne ont publié des listes de produits mentionnant l’utilisation de puces autres que celles des RTX 4080 et 4070. Alors que les RTX 4080 intègrent initialement une puce AD103-300 de chez TSMC, l’équipe verte pourrait alternativement assembler la AD103-301. La compagnie adopterait la même politique pour la GeForce RTX 4070, son GPU grand public. Cette dernière fonctionnerait soit avec une puce AD104-250 soit avec une AD104-251.

Nvidia va utiliser des puces aussi performantes mais moins chères pour les RTX 4070 et 4080

Les performances des RTX 40XX équipées de ces nouvelles puces devraient être identiques à celles constatées sur les GPU Nvidia actuellement dans le commerce. Outre leur prix, leur différence réside dans une conception différente du circuit de l'AD103-301 et de l'AD-104-251 sont moins onéreuses. Une bonne nouvelle pour le consommateur ? Le prix unitaire des puces en question n’est que d’un dollar. Autant dire que même si Nvidia répercute cette baisse, la remise ne sera pas flagrante sur la facture finale.

Si les GeForce RTX 4080 et RTX 4090 ont accaparé la lumière des projecteurs ces derniers mois, Nvidia vient d’officialiser ce qui, à l’issue de nos tests, pourrait bien être la nouvelle reine des cartes graphiques grand public : la GeForce RTX 4070 Ti. Le GPU phare du constructeur californien est vendue 899 euros. Un tarif bien plus abordable que ceux de ses grandes sœurs, les RTX 4080 et RTX 4090, proposées à partir de 1500 € et 2000 € respectivement.

Source : Tom's Hardware