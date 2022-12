RTX 4060 Ti : la fiche technique fuite et déçoit largement les joueurs

La RTX 4060 Ti fait parler d’elle. Le leaker Kopite7kimi, habitué des cartes graphiques Nvidia, a dévoilé la fiche technique présumée du futur modèle entrée de gamme. La réaction des internautes ne s’est pas fait attendre, puisqu’ils sont nombreux à avoir exprimé leur déception. On vous explique ce qu’il s’est passé.

À l’heure actuelle, seulement deux modèles de cartes graphiques dernière génération : la RTX 4090 et la RTX 4080. Pour autant, cela ne veut pas dire que ces dernières sont vouées à rester les seuls étendards de la marque verte. En effet, on s’attend à ce que d’autres versions plus modestes viennent rejoindre leur rang dans les mois à venir, à l’instar de la RTX 4070 Ti qui a déjà fait couler beaucoup d’encre avant même sa sortie.

Que le leaker Kopite7kimi, spécialisé dans les cartes graphiques Nvidia, dévoile la fiche technique de la potentielle future RTX 4070 Ti n’est donc pas une surprise en soi. Le véritable étonnement vient, précisément du contenu de cette fiche technique. Selon l’intéressé, cette dernière serait ainsi équipée d’un GPU AD106-350-A1 tournant sur un bus mémoire de 128 bits selon nos confrères de Videocardz, de 4352 cœurs CUDA et de 8 Go de VRAM GDDR6, le tour pour une consommation de 220 W.

La RTX 4060 Ti ne sera pas assez puissante pour les joueurs

Les plus observateurs d’entre vous auront remarqué que cette fiche technique est relativement loin des attentes que l’on pourrait avoir pour un modèle de cette envergure. Ainsi, pour rappel, la RTX 3060 Ti, la carte graphique que la RTX 4060 Ti est censée remplacer donc, est équipée de 4864 cœurs CUDA, soit plus que sa grande sœur ! Ceci étant dit, cette caractéristique ne doit pas être prise en compte à elle seule pour déterminer la puissance de la carte graphique.

Sur le même sujet : Nvidia baisse les prix européens des GeForce RTX 40XX, mais sans doute pas assez

Reste que d’autres spécificités font tiquer, notamment la quantité de VRAM similaire à celle de la RTX 3060 Ti, qui elle-même avait déjà fait réagir les joueurs à l’époque de son annonce. Là encore, il est tout de même important de rappeler que ces 8 Go de VRAM seront en théorie accompagnés de 32 Mo de cache L2, soit bien plus que les cartes Mo de la RTX 3060 Ti. Autrement dit, si Kopite7kimi a vu juste — ce qui, on le rappelle, n’est pas nécessairement le cas — nous devrions nous retrouver face à un équivalent de la RTX 3070 Ti. Tout dépendra alors du prix conseillé par Nvidia.