La Radeon RX 7600 coûterait 349€, AMD frappe fort contre Nvidia

On connaît le prix de la Radeon RX 7600, qui arrivera sur le marché le 25 mai prochain. D’après le site Cowcotland, qui cite une de ses sources, la nouvelle carte graphique d’AMD sera commercialisée en France avec un MRSP de 349 euros. Une belle main tendue aux joueurs avec un portefeuille plus modeste, et surtout une grosse provocation envers Nvidia.

Cela fait quelque temps qu’AMD a annoncé la sortie de sa nouvelle carte graphique pour le 25 mai prochain — donnant par ailleurs l’occasion à Nvidia de lui faire un joli pied de nez en prévoyant une annonce la veille. Il s’agira de la Radeon RX 7600, penchant entrée de gamme de la dernière génération de GPU des rouges, après le lancement des RX 7900 et RX 7900 XT en décembre dernier.

Grâce au site Cowcotland, nous connaissons aujourd’hui le prix de cette nouvelle carte graphique. Selon une de leur source, celle-ci sera commercialisée en France à 349€. Bien sûr, à ce prix, il ne faudra pas s’attendre à une fiche technique dernier cri. Pour rappel, la RX 7600 sera basée sur l'architecture NAVI 33 et intégrera 8 Go de VRAM GDDR6 128 bits et 32 Mo de mémoire Cache Infinity.

AMD va enfin lancer une carte graphique abordable, Nvidia va devoir riposter

La carte graphique utilisera également un port PCI Express 8 Pin de 4e génération et nécessiteront donc un connecteur compatible. Enfin, nous savons qu’elle sera équipée de 32 CUs pour les clusters et de 2048 FP32 cores. La sortie de ces cartes graphiques est une excellente nouvelle pour les joueurs PC, qui n’ont pas encore eu l’occasion de mettre la main sur un modèle abordable depuis de début de l’année.

En effet, comme à leur habitude, Nvidia et AMD ont lancé en premier leurs modèles haut de gamme. Les Radeon 7900 XTX et RX 7900, par exemple, coûtent au minimum 1200 euros, ce qui ne convient clairement pas à tous les budgets. Reste désormais à savoir comment Nvidia compte riposter. Cela, nous le saurons très bientôt, avec la présentation prochaine de la GeForce RTX 4060 et la RTX 4060 Ti.