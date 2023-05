La RTX 4060 Ti repérée sur le benchmark Geekbench juste avant son lancement

Si vous vous demandiez ce qu’offrirait la prochaine RTX 4060 Ti de Nvidia en termes de puissance brute, nous avons désormais la réponse. La carte graphique « abordable » vient de passer sur le benchmark Geekbench.

La prochaine carte graphique de milieu de gamme de Nvidia, la RTX 4060 Ti, devrait être officiellement lancée fin mai avant le salon Computex Taipei, mais en attendant, nous venons d’en apprendre davantage au sujet de ses performances grâce au célèbre benchmark Geekbench.

À quelques semaines de la présentation, la carte graphique a été repérée sur Geekbench, et a dévoilé de quoi elle était capable en termes de puissance brute, en plus de quelques-unes de ses caractéristiques techniques. La sortie CUDA du test Geekbench révèle notamment 34 multiprocesseurs, ce qui confirme 4352 cœurs CUDA. La carte dispose également de 8 Go de VRAM GDDR6 cadencée à 18 Gbps. Enfin, la carte offre une fréquence boost jusqu'à 2,54 GHz.

Quel score pour la RTX 4060 Ti sur le benchmark ?

Les caractéristiques de la carte lui ont permis d’atteindre les 146 170 points sur Geekbench dans sa version 5.4.5. En comparaison, cela la place évidemment au-dessus de la RTX 3060 Ti précédente, mais l’écart n’est pas conséquent. Il semblerait que la carte soit environ 10% plus rapide. Gardez tout de même à l’esprit que ces scores n’indiquent en rien que nous aurons affaire au même gain en jeu, on s’attend d’ailleurs à un bond de performances assez important.

Il faudra vraisemblablement attendre le 24 mai prochain pour tout savoir au sujet de la RTX 4060 Ti. Nous attendons également la sortie de la RTX 4060 classique, ainsi qu’une version 16 Go de la RTX 4060 Ti, qui devrait être légèrement différente. Le TDP devrait par exemple être de 165W, soit 5W de plus que la RTX 4060 Ti avec 8 Go de VRAM. La différence de performances ne devrait donc pas être notable sur les jeux les moins gourmands, mais pour les AAA, on ne peut que vous conseiller de privilégier la version avec le plus de mémoire.

Au niveau des tarifs, la RTX 4060 Ti devrait débuter aux alentours de 450 euros chez nous, mais il faudra attendre de voir quels tarifs vont appliquer les revendeurs sur les versions personnalisées.