AMD RX 7600M XT : les premiers tests montrent qu’elle surpasse une RTX 4070 pour PC portable

Selon les résultats des tests de performance, la Radeon RX 7600M XT d'AMD devrait bientôt s'imposer comme une carte graphique mobile de référence. Avec des scores impressionnants sur les benchmarks 3DMark Time Spy et Fire Strike, la RX 7600M XT se positionne comme la carte graphique mobile RDNA 3 la plus rapide d'AMD, surpassant même son concurrent Nvidia.

Au début de cette année, AMD a enfin lancé sa gamme tant attendue de cartes graphiques mobiles RDNA 3, comprenant la Radeon RX 7600M dans trois versions (XT, M et S) ainsi que la Radeon RX 7000S. La question reste à savoir si la RX 7600M XT peut rivaliser avec la RTX 4070 pour PC portable de Nvidia. Bien que cette carte graphique n'ait pas encore été testée dans des conditions réelles, une vidéo promotionnelle montrant des résultats 3DMark impressionnants pour un premier PC équipé de cette carte a été diffusée en Chine.

Il s'agit de la première apparition de la Radeon RX 7600M XT en termes de performances, mais ce n'est pas la première carte mobile RDNA 3 à être dévoilée. En février dernier, nous avons eu un premier aperçu de la gamme RX 7000 avec la Radeon RX 7600S, qui est la référence la moins puissante des quatre, mais qui a montré des performances équivalentes à celles de la RX 6800S. Sur le papier, la Radeon RX 7600M XT est censée être la plus performante de toutes.

Que donnent les premiers tests de la Radeon RX 7600M XT sur 3DMark ?

Les résultats des premiers tests de performance de la carte graphique Radeon RX 7600M XT d'AMD ont été réalisés sur 3DMark, et ils sont très impressionnants. Avec un score de 10 451 points dans le benchmark TimeSpy (DX12 1440p) et 30 398 points dans FireStrike (DX11 1080p), la Radeon RX 7600M XT rivalise avec la GeForce RTX 4060 mobile et surclasse la GeForce RTX 4070 laptop.

Bien que la Radeon RX 7600M XT se situe entre la Radeon RX 6700M et la Radeon RX 6800M en termes de performances, elle est plus proche de la Radeon RX 6700M. Il est important de garder à l'esprit que la Radeon RX 7600M XT devra faire face à une forte concurrence sur le marché des cartes graphiques. Rappelons enfin que, pour le moment, aucun fabricant d'ordinateurs portables ne propose de modèle équipé de cette carte graphique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis.