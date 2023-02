RTX 4060 Mobile : la carte graphique déjà testée, elle est 20% plus puissante que la RTX 3060

Alors que Nvidia a récemment lancé quelques cartes graphiques Ada Lovelace RTX 4000 sur certains PC portables, le géant américain s’apprête également à lancer prochainement des versions moins performantes : les RTX 4060.

Nvidia n’a toujours pas officiellement présenté de PC portable équipé d’une carte graphique RTX 4060, mais un premier modèle a déjà été testé en Chine. Sur Bilibili, un réseau social local, un internaute a publié une vidéo dans laquelle on le voit tester en profondeur en ordinateur portable « Zero », propulsé par un processeur i9-13900HX.

Cependant, sa particularité est surtout d’être équipé de la toute nouvelle RTX 4060 de Nvidia, dont nous n’avons pour l’instant pas beaucoup entendu parler. On sait que la version « Ti » sera assez peu gourmande en énergie, et devrait égaler les performances d’une RTX 3070, et il semble que la version RTX 4060 mobile offre également un bon boost de performances.

La RTX 4060 talonne la RTX 4070 Ti

Sur le benchmark 3DMark Time Spy, l’ordinateur parvient à atteindre un score total de 10 782 points. De son côté, la RTX 4060 obtient un score de 10 359. Pour plus de contexte, ce résultat place la nouvelle carte graphique de Nvidia loin devant la RTX 3060 de la génération précédente. Celle-ci obtenait un score de « seulement » 8403 points, soit 18,8 % de moins.

Avec son score au-dessus des 1000 points, la RTX 4060 peut également se vanter de talonner la RTX 4070 Ti. Celle-ci se place à environ 11658 points, soit 12,5 % supplémentaires. Du côté des rouges, la AMD Radeon RX 6750XT obtient 13605 points, en hausse de 31 % par rapport à la RTX 4060.

Cependant, malgré l’augmentation de performances par rapport à la génération précédente, les résultats de la RTX 4060 sont un peu décevants. La carte graphique consommait vraisemblablement 140 watts, alors que les RTX 3060 Mobile sont commercialisées dans des versions atteignant seulement 115 W. Elle consomme même plus que la RTx 3070 Ti et son maximum de 125 W.

La nouvelle carte graphique est donc plus puissante, mais aussi plus gourmande en énergie, ce qui n’est finalement pas ce que tous les utilisateurs attendent d’un GPU pour PC portable, sur lesquels l’autonomie est un point important.