RTX 4000 : les cartes graphiques pour PC portables seront 30% plus performantes que les RTX 3000

Après ses cartes graphiques RTX 4000 pour les ordinateurs de bureau, Nvidia s’apprête à décliner sa nouvelle série phare pour les PC portables, et on sait déjà à quoi s’attendre au niveau des performances de toutes les références.

Plusieurs semaines avant le lancement des RTX 4000 Mobile, nos confrères de Wccftech ont déjà pu mettre la main sur des informations confidentielles nous donnant un aperçu des performances de toutes les cartes graphiques. Selon leur source, qui préfère rester anonyme, les RTX 4000 promettent d’être 30 % plus rapides que les GPU de la génération actuelle.

Cela corrobore les données du benchmark de la RTX 4050, qui avait été dévoilé à la fin de la semaine dernière. En effet, nous pouvions voir que la carte était 30 % plus rapide que la RTX 3050, ce qui constituait une amélioration importante des performances pour les PC portables. Il semblerait donc que toutes les références profiteront du même bond de puissance.

La RTX 4070 mobile sera 15% plus rapide que la RTX 3080 Ti

Wccftech a été en mesure de recréer un graphique qui montre clairement l’écart de performances entre les anciennes et les nouvelles cartes de Nvidia. Comme on peut le voir, la RTX 4050 dépasse largement l’actuelle RTX 3050 Ti. La RTX 4060 se place également au-dessus des célèbres RTX 3060 et RTX 3070.

Enfin, on peut noter que les trois références les plus performantes, les RTX 4070, RTX 4080 et RTX 4080 Ti, seront toutes plus puissantes que la RTX 3080 Ti. Pour rappel, on retrouve celle-ci dans certains PC portables gaming dotés de refroidissements monstrueux. La RTX 4070 promet d’être environ 15 % plus rapide sur le benchmark TimeSpy.

Nous devrions bientôt en savoir plus au sujet de toutes les cartes graphiques, puisque Wccftech est certain que Nvidia présentera ses nouveaux GPU à l’occasion du salon CES de 2023. Celui-ci se tiendra dès le début de l’année prochaine, le 3 janvier. Les premiers PC portables équipés des RTX 4000 Mobile devraient ensuite être disponibles au cours des semaines suivantes. Il reste à savoir à quels prix seront disponibles les ordinateurs portables, puisqu'on le rappelle, les RTX 4000 pour PC de bureau sont arrivées à des tarifs très élevés. On espère donc que ce ne sera pas le cas pour les verisons mobiles.