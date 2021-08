New World est de nouveau repoussé, sortie prévue cette fois pour le 28 septembre 2021

New World ne sortira finalement pas le 31 août prochain, mais le 28 septembre. Amazon a annoncé que le lancement du jeu a été de nouveau repoussé suite à la bêta ayant révélé trop de bugs à corriger. Le MMORPG devait initialement sortir en mai 2020.

C’est la quatrième fois qu’il est repoussé. Amazon souhaite visiblement s’assurer que la sortie de New World se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors que sa sortie était prévue pour le 31 août prochain, le studio a finalement annoncé son report au 21 septembre suivant. Une petite déception pour les joueurs ayant participé à la bêta. La déclaration a en effet eu lieu quelques heures seulement après la fermeture de celle-ci.

« Nous sommes honorés par le soutien que les joueurs du monde entier ont apporté à New World », écrit Amazon. Malgré l’immense succès du titre (plus de 25 millions d’heures de jeu cumulées d’après Amazon), ce dernier n’est pas encore terminé. Quelques soucis subsistent, et le studio a besoin de « quelques semaines de plus » pour « éliminer les bugs, améliorer la stabilité et polir le jeu ». En lisant entre les lignes, il est probable que cette nouvelle date de lancement soit enfin la bonne.

Sur le même sujet : New World – EVGA s’engage à remplacer les RTX 3090 bousillées par le jeu d’Amazon

Amazon reporte New World pour la quatrième fois

« Cette décision n’a pas été facile à prendre », conclut le studio. « Nous savons que ce n’est pas la première fois que nous modifions notre date de lancement dans un souci de qualité, et qu’il peut être décevant d’attendre un peu plus longtemps. Mais nous voulons être sûrs de vous livrer le jeu de la meilleure qualité possible au lancement ». Aussi décevante soit-elle, cette décision paraît raisonnable au vu des récents problèmes rencontrés par les joueurs sur la bêta.

En effet, au lancement de celle-ci, plusieurs joueurs se sont plaints que le jeu a briqué leur RTX 3090. Plus tard, d’autres cartes graphiques ont rejoint le lot, faisant du MMORPG un véritable champ de mines. Face à la polémique, Amazon a fourni quelques conseils pour éviter de voir son GPU à plusieurs milliers d’euros mourir en lançant le titre. Mais il est fort à parier qu’il lui faut plus que quelques jours pour régler entièrement le problème.