RTX 2050, MX570, MX550 : Nvidia lance 3 nouvelles cartes graphiques pour les PC portables

Nvidia a discrètement dévoilé trois nouvelles cartes graphiques pour les PC portables. On retrouve notamment les MX550 et MX570, mais surtout la RTX 2050 qui viendra remplacer la GTX 1650 pour les PC portables gamers d’entrée de gamme.

Tout d’abord, Nvidia a levé le voile sur les MX550 et MX570, destinées aux ordinateurs portables fins et légers qui ont besoin d’un GPU discret. Comme chaque année, Nvidia promet plus de cœurs CUDA, une mémoire plus rapide et d'une plus grande efficacité énergétique que la MX450 qu'elles remplacent, mais ne donne pas de caractéristiques techniques exactes.

La nouvelle MX550 est basée sur l'ancienne architecture Turing, tandis que le MX570 utilise Ampere, l’architecture des RTX 3000. Les deux nouvelles cartes graphiques discrètes seront équipées de mémoire GDDR6, probablement limitée à 2 Go comme les versions précédentes.

La RTX 2050 va remplacer la GTX 1650 sur les PC portables gaming d’entrée de gamme

Contrairement aux autres puces de la série 20, la RTX 2050 est basée sur l'architecture Ampere GA107, et non sur Turing. Pour ceux qui ne le savent pas, Ampere est la même architecture que celle utilisée par la RTX 3050 (et toutes les autres cartes de la série 30), et l'intégrer dans une carte de la série 20 pourrait potentiellement offrir les mêmes fonctionnalités comme le ray tracing à un prix plus bas.

La RTX 2050 offre 2048 cœurs CUDA, ce qui est encore plus que la carte GeForce RTX 2060 pour ordinateur portable. En fait, elle possède le même nombre de cœurs CUDA que la GeForce RTX 3050 qui sortira en janvier 2022, mais ses performances seront toujours inférieures à celles de sa cousine de la série RTX 30 en raison de son interface mémoire de 64 bits. Elle viendra surtout remplacer la GTX 1650 actuelle, que l’on trouve sur les PC portables de jeu d’entrée de gamme.

La NVIDIA GeForce RTX 2050 sera équipée de 4 Go de VRAM GDDR6 et consommera entre 30 et 45 W d'énergie. La consommation d’énergie est donc assez contenue, ce qui devrait permettre aux ordinateurs portables qui l’utiliseront de proposer une autonomie décente. Vous devriez également bénéficier de fonctions comme le DLSS et le ray tracing.

Source : Videocardz