Rewind 2020 : Youtube annule sa traditionnelle vidéo récap de l’année

Chaque décembre, Youtube réalise une vidéo Rewind, afin de résumer l’année qui vient de s’écouler. Mais 2020 a été étrange sur bien des aspects et Google a donc décidé de passer son tour pour cette fois. La chose a été annoncée dans un communiqué.

Chaque mois de décembre, Youtube publie sur sa plate-forme une vidéo Rewind. Cette création est un résumé de l’année qui vient de s’écouler et met l’accent sur les créateurs. On y redécouvre les tendances des derniers mois et les Youtubeurs populaires du moment. Une tradition depuis 2010… qui sautera 2020.

Youtube a en effet annoncé qu’il n’y aurait pas de vidéo Rewind cette année. 2020 a une année trop particulière pour être célébrée. C’est sur Twitter que la plateforme a fait part de sa décision :

Depuis 2010, nous terminons l’année avec Rewind, un résumé mettant en scène les créateurs, les vidéos et les tendances de l’année écoulée. Que vous l’aimiez -ou que vous ne vous souvenez que de 2018- Rewind a toujours été une célébration.

Mais 2020 a été différente. Et cela ne semble pas de bien d’agir comme si elle ne l’avait pas été. Donc, nous faisons une pause de Rewind cette année.

Nous savons que beaucoup de bonnes choses de 2020 ont été créées par nombre d’entre vous. Vous avez trouvé le moyen d’aider les gens, de les inciter à se battre et de les faire rire. Vous avez rendu meilleure une année difficile.

Merci d’avoir fait la différence.

Un Rewind de plus en plus détesté

Le Rewind se passera donc de 2020. Cela peut se comprendre, étant donné que cette année a été marquée par des catastrophes naturelles en série, des émeutes urbaines aux Etats-Unis et bien sûr par le coronavirus.

C’est l’occasion également pour Youtube de revoir sa formule. On se souvent qu’en 2018, le Rewind avait été la vidéo la plus détestée de l’année, accumulant plus de 18 millions de dislikes. 2019 a été un peu meilleure sur ce point, mais le ratio de like/dislike est toujours en sa défaveur.

Un mal pour un bien pour une tradition Youtube qui est devenu une vitrine géante pour les annonceurs ? Peut-être. On espère que 2021 sera une meilleure année, pas seulement pour le Rewind…