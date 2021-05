Resident Evil Village : un réalisateur accuse Capcom d’avoir plagié un de ses films

Capcom se retrouve accusé de plagiat par un réalisateur pour l’un des boss de Resident Evil Village. En effet, Richard Raaphorst, metteur en scène Frankenstein’s Army, estime que l’un des monstres de son film ressemble étrangement à l’un du jeu. Un fan semble du même avis.

Ce n’est pas parce que Resident Evil Village vient de sortir qu’il a fini de faire parler de lui. Maintenant que les tests et diverses analyses sont publiés, c’est au tour des joueurs de se faire leur propre avis. Et tous ne sont pas enchantés par la dernière proposition de Capcom. C’est en effet le cas de Richard Raaphorst, réalisateur de films d’horreur et, notamment celui qui nous intéresse, de Frankenstein’s Army. Ce dernier n’est visiblement pas très heureux d’avoir rencontré un certain boss au cours du jeu.

« En 2013, j’ai réalisé mon film Frankenstein’s Army », explique le metteur en scène. « C’est un film déjanté rempli de créatures que j’ai moi-même conçues, l’une d’entre elles a été utilisée — absolument sans aucune autorisation ni crédit dans le nouveau jeu Resident Evil Village ». Plus précisément, il s’agit du boss ayant un ventilateur en guise de tête qui aurait été très librement inspiré du film de Richard Raaphorst.

Sur le même sujet : Test Resident Evil Village — l’horreur jusqu’au bout des ongles… quand y en a !

Resident Evil Village aurait copié l’un de ses boss sur un film de 2013

La comparaison ne s’arrête apparemment pas là puisqu’un internaute est intervenu dans le débat pour appuyer les propos de Richard Raaphorst. Ce dernier dresse ainsi plusieurs parallèles entre le bestiaire de Resident Evil Village et celui de Frankenstein’s Army. Et, à première vue, la ressemblance est effectivement bluffante. Alors, simple coïncidence ou véritable plagiat ?

Difficile à dire tant que Capcom n’a pas encore réagi. Il est toutefois important de noter que Resident Evil s’inscrit dans la longue lignée du cinéma d’horreur, et ce, depuis ses débuts à la fin des années 1990. À l’époque déjà, le premier opus a été salué pour son hommage évident à ce type de films dont il s’est très largement inspiré.

De là à reprendre les idées des autres, il n’y a qu’un pas. L’avenir nous dira donc si le réalisateur obtiendra gain de cause ou si Capcom plaidera la coïncidence. Et vous, qu’en pensez-vous ? Dites-le-nous en commentaires !