Resident Evil Village : l’accès anticipé est une arnaque, Capcom alerte les joueurs

Resident Evil Village doit arriver en France le 7 mai 2021. Seulement, certains joueurs ont eu la bonne surprise de recevoir une invitation pour essayer le jeu en avant-première. Malheureusement, il s'agit d'une campagne de phishing destinée à s'emparer de vos données personnelles.

Resident Evil Village s'annonce comme un opus particulièrement ambitieux de la saga horrifique, les développeurs le considérant comme “l'épisode le plus terrifiant de la saga”. De fait, le jeu reste très attendu par les fans. Il faudra toutefois se montrer patient, la sortie de Resident Evil Village étant prévue le 7 mai 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC.

Il y a certes une démo d'une quinzaine de minutes disponible sur PS5, histoire de se faire une idée sur l'ambiance du titre, mais c'est tout. De fait, certains joueurs ont été agréablement surpris de recevoir une invitation de la part de Capcom pour essayer le jeu en accès anticipé. Seulement et comme le précise l'éditeur, il s'agit d'une vaste campagne de phishing orchestrée par des pirates.

Ces faux mails semblent suffisamment répandus pour inciter à Capcom à réagir officiellement afin de mettre en garde les joueurs. Comme le précise la marque, l'adresse d'envoi affichée “no-reply@capcom.com” ainsi que le logo de Capcom peuvent effectivement piéger les utilisateurs les moins attentifs. Bien entendu, il est recommandé de ne cliquer sur aucun lien contenu dans ces faux mails et de les supprimer immédiatement.

“Nous vous envoyons un message, car nous avons été informés que des e-mails circulent actuellement et prétendent contenir “des invitations pour l'accès anticipé” à Resident Evil Village […] Nous tenons à vous informer que ces messages ne proviennent PAS de Capcom et semblent être des tentatives d'hameçonnage par un tiers non autorisé. Si vous avez reçu un tel message, veuillez NE PAS télécharger de fichiers ni répondre, et supprimer le message immédiatement”, conseille Capcom dans un mail envoyé aux utilisateurs.

Pour rappel, la base de données de Capcom a été récemment piratée. Les hackers en question ont publié sur la toile de nombreuses vidéos de gameplay ainsi que la fin de Resident Evil Village. En outre, de nombreuses données privées des employés de Capcom ont également été diffusées. Pour l'heure, on ne sait pas si cette campagne de phishing est liée ou non avec cette précédente cyberattaque.

