Resident Evil : Netflix diffusera sa nouvelle série le 14 juillet 2022

Resident Evil va de nouveau être adapté dans une série Netflix. La plateforme a donné une date de diffusion : ce sera pour le 14 juillet 2022. Cette nouvelle adaptation n’a rien à voir avec les autres et tentera de donner une nouvelle impulsion à un univers déjà maintes fois utilisé.

Allons enfant de Racoon City, le jour de gloire est arrivé. La nouvelle série Resident Evil, produite par Netflix, a enfin une date de sortie. Tous les épisodes seront mis en ligne le 14 juillet 2022. Il s’agit évidemment d’une adaptation de la célèbre série de jeux vidéo.

Pour le moment, nous n’avons que peu de détails sur le projet, mais nul doute qu’une bande-annonce devrait être diffusée d’ici peu. On sait simplement qu’elle ne reprendra pas exactement l’histoire des jeux, puisqu’elle partira dans une autre direction.

Resident Evil Netflix introduira un nouvel univers

L’histoire se déroulera en 2036, quatorze ans après l’apocalypse zombie qui a débutée à Racoon City. Nous y suivons Jade Wesker (la fille du grand méchant que les fans connaissent bien) qui tente de survivre dans un monde en proie au chaos. Dans le même temps, la série racontera comment cette épidémie zombiesque a débuté en 2022. Elle alternera donc entre deux trames temporelles.

Pas d’image officielle ni de trailer pour le moment, mais une simple photo du casting. Ici, le rôle d’Albert Wesker sera tenu par Lance Reddick (au centre).

La série Netflix sera une adaptation qui n’aura rien à voir avec les précédentes. Elle instaurera ainsi un nouvel univers parallèle à celui des jeux et des films de Paul WS Anderson. Elle n’a rien à voir non plus avec le reboot Bienvenue à Racoon City sorti dans les salles en septembre 2021.

A lire aussi – Test Resident Evil Village : l’horreur jusqu’au bout des ongles… quand y en a !

Resident Evil (la série), n’est pas le premier projet de Netflix lié à la licence. A l’été 2021, la plateforme avait diffusé Infinite Darkness. Cette série d’animation mettait en scène Claire et Léon dans une enquête, et avait la particularité de se dérouler dans le même univers que celui des jeux. Avec la série, Netflix va faire table rase du passé en mettant en place sa propre narration.