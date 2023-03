Resident Evil 4 Remake : la démo est disponible, voici ce qu’elle vaut

La démo de Resident Evil 4 Remake est disponible dès à présent sur consoles et PC. Elle permet de découvrir le jeu tant attendu à travers une séquence de gameplay culte. Nous avons pu l’essayer.

Elle était attendue, voici qu’elle est disponible ! La démo du remake de Resident Evil 4 peut désormais être téléchargée sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X/S. Pas de version Xbox One au programme.

Cette démo, appelée « Chainsaw Demo » n’a pas de limite de temps. Elle nous fait simplement revivre l’une des séquences culte du jeu de 2005, mais remise au goût du jour dans ce remake. Nous avons pu l’essayer et voici nos premières impressions.

Resident Evil 4 Remake offre une démo très prometteuse

D’un point de vue graphique, la refonte effectuée par Capcom est impressionnante, avec de sublimes effets de lumière et des décors fouillés et détaillés. En revanche, du côté des performances pures, on doute encore. En mode Performance justement, si le 60 FPS est stable et constant, la déperdition graphique est bien trop importante. En extérieur, on doit composer avec un flou et des scintillements qu’on espère corrigés à la sortie. A contrario, le mode Résolution, qui propose de la 4K en 30 FPS, offre une expérience bien plus agréable à l'œil, surtout avec le Ray Tracing activé. Du côté du framerate, ce mode d’affichage s’en sort très bien, puisqu’avec le VRR activé (à condition d’avoir un écran compatible HDMI 2.1), on s’approche facilement des 40 à 50 FPS.

Côté gameplay, les fans sont en terrain connu. On retrouve la fameuse caméra à l’épaule popularisée par l’épisode original et comme sur le premier opus, ce bon vieux Leon reste toujours aussi maniable qu’un 38 tonnes. Pour compenser la rigueur du personnage, le studio a ajouté quelques mouvements à la palette de l’agent spécial.

C'est une première, Leon peut s'accroupir pour évoluer discrètement. Cette dimension “infiltration” plutôt appréciable offre également au joueur la possibilité de réaliser des éliminations silencieuses grâce à son couteau, qui est incontestablement l’une des grosses nouveautés du remake.

En effet, si le couteau servait exclusivement d’arme d’ultime recours dans l’épisode d’origine, son utilité est multiple dans cette nouvelle version du jeu. S’il permet de tuer un ennemi par surprise instantanément, il sert également à parer certaines attaques au corps au corps. Mais attention, toutes ces actions ont un coût. Eh oui, le couteau a une jauge d’utilisation qui s’épuise au gré des éliminations, contres et parades.

Enfin, abordons un dernier point sur ses premières impressions : la difficulté. Autant le dire tout de suite, elle s’annonce des plus retorses. Dans la démo en tout cas, les munitions se font rares, tout comme les soins, tandis que les ennemis affichent une sacrée résistance. Et quand ils sont en nombre, notamment lors de la fameuse attaque au village en début de jeu, on peut vite se retrouver submergé. D’autant que les déplacements lents de Leon n’aident pas vraiment…Mais d’un côté, c’est comme ça que Capcom parvient à mettre le joueur sous pression, et sur ce point, c’est réussi.

Pour rappel, Resident Evil 4 Remake sort sur PC et consoles le 24 mars prochain.