Reon Pocket : Sony sort un climatiseur portable pour vous rafraîchir pendant la canicule

Travailler lors d’une canicule est un calvaire. En chemise et tout suant, vous devez supporter la chaleur intense dans les transports. Pour tenter de remédier à ce problème, Sony a conçu un climatiseur portable qui se place sous votre t-shirt. Un objet bien curieux qui est vendu dès aujourd’hui au Japon : le Reon Pocket.

Présenté en 2019, le Reon Pocket devait sortir pour les JO de Tokyo. C’est raté pour ces derniers, le coronavirus étant passé par là. Mais le produit sort bien, lui. Il s’agit d’un petit boitier pas plus grand qu’une souris qui se place dans un t-shirt dédié. Ce t-shirt dispose d’une poche située dans le dos pour mettre le boîtier.

Rester au frais pendant deux heures maximum

Une fois en place, ce boitier absorbe la chaleur sous vos vêtements en diffusant de l’air frais grâce à un ventilateur. Il est doté d’un mode automatique qui régule automatiquement la chaleur, mais peut également se régler grâce à une application via une connexion Bluetooth. Il est ainsi possible de diffuser de l’air pour faire baisser sa température corporelle de 5 degrés ! Notons qu’il est possible d’obtenir l’effet inverse, en apportant de la chaleur lorsqu’il fait froid.

Ce petit boitier se veut discret et ne pèse que 85 grammes. En ce qui concerne l’autonomie, le produit ne promet que deux heures d’air frais avant d’avoir besoin d’une recharge (via USB Type-C). Cela peut paraître peu, mais suffisant pour un trajet en transport en commun ou une réunion au sommet.

Cet objet curieux est vendu au Japon pour un prix légèrement au-dessus de 100 euros. Cependant, il faudra aller dans l’archipel pour se le procurer, le produit n’étant pas prévu pour être vendu chez nous. Après, on ne sait jamais ce qu’il pourrait arriver.

Seriez-vous intéressé par ce type d’objet ? Vous voyez-vous mettre un climatiseur portable dans votre dos ? Dites-le-nous dans les commentaires !