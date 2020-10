Renault présente la Mégane eVision, une berline 100% électrique avec 450 km d’autonomie

Renault vient de lever le voile sur la Mégane eVision, une berline comptact 100% électrique basée sur la plateforme modulaire CMF-EV. Disponible sur le marché dès 2022, elle se distingue par une autonomie de 450 km, une recharge rapide et un moteur électrique de 160 kW.

Lors de la conférence d'ouverture des Renault eWays, une série d'événements dédiés à la mobilité électrique, Luca de Meo, le PDG de Renault a dévoilé un concept car de la Mégane eVision. “Nous avons pris l’un de nos modèles les plus iconiques et l’avons conjugué au futur. Mégane eVision réinvente Mégane, et Renault réinvente Renault” explique Luca de Meo.

Il s'agit de la première voiture basée sur la nouvelle plateforme modulaire CMF-EV, souligne Renault. La plateforme sera exploitée lors de la conception des autres véhicules électriques de la marque automobile. Renault avance avoir déposé plus de 300 brevets liés à cette plateforme. Côté design, le groupe opte pour un look proche d'un SUV. On retrouve aussi des feux 3D avant et arrière à LED. La voiture mesure 4,21 mètres de long, 1800 mm de large, 1505 mm de haut, et profite d'un empattement de 2700 mm. Elle pèse 1 650 kilos.

Les caractéristiques de la Mégane eVision

La Mégane eVision est alimentée par un moteur électrique de 160 kW (217 chevaux) pour un couple de 300 Nm et une batterie de 60 kWh. La marque promet que le passage de 0 à 100 km/h prend moins de 8 secondes. Renault garantit une autonomie avoisinant les 450 km, ce qui est dans la moyenne haute des voitures électriques actuellement sur le marché. Cerise sur le gâteau, la berline est équipée d'une technologie de recharge rapide de 130 kW qui permet de récupérer 200 kilomètres d'autonomie en seulement 30 minutes.

“Ce véhicule de demain deviendra rapidement une réalité” promet Renault. La Mégane eVision sera commercialisée dans le courant de l'année 2022. La berline sera fabriquée dans l'usine française de Douais à partir du mois de septembre 2021. Pour l'heure, Renault n'a pas révélé le prix de vente de sa voiture électrique. D'ici 2022, le groupe automobile français ambitionne de décliner tous les modèles de son catalogue en version électrique.