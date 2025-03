Renault dévoile les prix de la R4 électrique, les commandes sont officiellement ouvertes

Renault vient enfin de dévoiler les prix des différentes versions de sa R4 e-Tech, la version électrique de son véhicule légendaire. Comme prévu, la citadine s'est transformée en SUV familiale.

Après sa présentation officielle lors du Mondial de l'Auto 2024, Renault dévoile enfin les prix du R4 e-Tech, la version électrique de sa célèbre 4L. Comme annoncé, la marque au Losange a abandonné le format traditionnel et iconique de la 4L en optant cette fois-ci pour un SUV compact.

Rien d'étonnant en soi, la R5 e-Tech occupant déjà la place de petite citadine wattée dans la gamme du constructeur. Dans l'idée, cette R4 e-Tech viendra donc s'imposer comme l'équivalent électrique du Captur. Sans surprise, les deux R partagent de nombreux éléments, à commencer par la même base technique, et une offre similaire sur les moteurs et les batteries (à l'exception de la version boostée à 95 ch).

Deux versions pour la R4 e-Tech

Ainsi, on commence avec une première version dotée d'un moteur électrique à rotor bobiné de 90 kW (120 ch et 225 Nm) associé à une batterie lithium-ion NMC de 40 kWh, pour une autonomie de 308 km en cycle mixte WLTP. Quant aux versions supérieures, elles s'appuieront sur un combo composé d'un moteur électrique de 110 kW (150 ch et 245 Nm) et une batterie lithium-ion NMC de 52 kWh. Le rayon d'action estimé est de 409 km en cycle mixte WLTP.

Notez que dans les deux cas, la R4 e-Tech embarque de série un chargeur bidirectionnel AC 11 kW. Grâce à cette technologie, la voiture profite donc de la fonction “Power to Object” pour brancher un appareil 220V sur la batterie de la voiture, mais aussi du V2G (Vehicle To Grid) pour réinjecter de l'électricité dans le réseau. Concernant la recharge, les capacités sont identiques à celles de la R5 :

Recharge en AC 11 kW : 15 à 80 % en 3h13 sur la batterie 52 kWh, 2h37 sur la batterie 40 kWh

Recharge rapide : 80 kW sur la 120 ch et 100 kW sur la 150 ch (15 à 80 % en 30 minutes seulement)

Tour d'horizon de la gamme R4 e-Tech

Pour l'instant, la gamme de la R4 e-Tech se compose de trois finitions distinctes, à savoir Evolution, Techno et Iconic. On fait le point ensemble sur la dotation et les équipements :

Evolution : enjoliveurs bi-ton, jantes 18″, feux de jour à LED, sellerie textile matelassée gris (avec surpiqûre bleu, blanc et rouge), climatisation automatique, pompe à chaleur, OpenR Link 10,1 ” (système multimédia avec radio intégré), réplication smartphone sans fil, instrumentation 7″, régulateur/limiteur de vitesse, aide au parking arrière et au maintien dans la voie, caméra de recul, freinage régénératif avec mode B, freinage d'urgence autonome, chargeur bidirectionnel compatible V2L et V2G

: enjoliveurs bi-ton, jantes 18″, feux de jour à LED, sellerie textile matelassée gris (avec surpiqûre bleu, blanc et rouge), climatisation automatique, pompe à chaleur, OpenR Link 10,1 ” (système multimédia avec radio intégré), réplication smartphone sans fil, instrumentation 7″, régulateur/limiteur de vitesse, aide au parking arrière et au maintien dans la voie, caméra de recul, freinage régénératif avec mode B, freinage d'urgence autonome, chargeur bidirectionnel compatible V2L et V2G Techno : Pack Evolution, Jantes alliage diamantée 18″, antenne requin, barres de toit, sellerie textile 100 % recyclée “jean” matelassé, système multimédia OpenR Link avec services Google intégrés, préconditionnement de la batterie, charge rapide DC via planificateur de trajet, instrumentation numérique 10″, intégration de l'avatar virtuel Reno, mode One Pedal, gestion d'intensité du freinage régénératif avec palettes au volant, régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go, chargeur smartphone à induction, siège passager avant rabattable, contour de calandre et logo illuminés

Pack Evolution, Jantes alliage diamantée 18″, antenne requin, barres de toit, sellerie textile 100 % recyclée “jean” matelassé, système multimédia OpenR Link avec services Google intégrés, préconditionnement de la batterie, charge rapide DC via planificateur de trajet, instrumentation numérique 10″, intégration de l'avatar virtuel Reno, mode One Pedal, gestion d'intensité du freinage régénératif avec palettes au volant, régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go, chargeur smartphone à induction, siège passager avant rabattable, contour de calandre et logo illuminés Iconic : Pack Techno, sièges avant et volant chauffant, hayon motorisé, conduite semi-autonome de niveau 2, régulateur adaptatif contextuel avec maintien dans la voie et gestion des courbes, adaptateur Power to Objects (V2L), Aides au parking (avant, arrière et latéral), Parking mains-libres

Selon la finition choisie, on pourra évidemment grapiller quelques fonctionnalités supplémentaires en option, comme les pneus tout temps à 200 € sur la version Evolution, ou encore le système audio Premium Harman Kardon (9 haut-parleurs haute fidélité, 410 W) pour 600 € sur Techno et Iconic.

Précisons que Renault proposera dans le courant de l'année une 4e variante. Baptisée Plein Sud, cette déclinaison sera dotée d'un toit ouvrant électrique en toile.

Les prix de la gamme R4 e-Tech

Venons-en à ce que vous voulez savoir, le prix. Avant de rentrer dans les détails, précisons que toutes les versions de la R4 e-Tech sont éligibles au bonus écologique de 4 000 €. Les particuliers pourront également bénéficier d'un rabais supplémentaire de 310 € via les nouvelles primes Certificats d'économies d'énergie. Mais sans plus attendre, voyons la grille tarifaire instaurée par Renault :

R4 e-Tech Evolution 120 ch Autonomie urbaine : 29 990 €

R4 e-Tech Evolution 150 ch Autonomie confort : 33 490 €

R4 e-Tech Techno 150 ch Autonomie confort : 35 490 €

R4 e-Tech Iconic 150 ch Autonomie confort : 37 490 €

Comme pour la R5, ceux qui ont investi dans un coupe-file R4 Pass seront les premiers à pouvoir passer commande. Ils peuvent d'ailleurs d'ores et déjà le faire. Pour les autres, il faudra attendre le 12 mars. Pas d'informations concernant les dates de livraison.