Bonne nouvelle si vous souhaitez acheter une Renault 4 électrique

La Renault 4 électrique bénéficie désormais du bonus écologique. Un nouveau arrêté au Journal Officiel formalise la compatibilité du véhicule avec l'octroi de cette aide à l'achat au côté d'autres modèles comme la Ford Puma Gen-E.

C'est une demi-surprise : un arrêté du Journal Officiel confirme l'éligibilité de la Renault 4 électrique (la fameuse 4L de 2025) au bonus écologique. Une aide qui atteint cette année un maximum de 4 000 € et qui est déduite du prix de vente lors de l'achat.

L'éligibilité du modèle à cette subvention ne faisait que très peu de doute, étant donné que la voiture est intégralement fabriquée en France. Même si il lui restait l'étape de l'éco-score, calculé par l'Ademe, et qui sanctionne le bilan carbone de chaque modèle potentiellement éligible à cette aide.

Le tarif final de la Renault 4L électrique après bonus écologique reste inconnu

On sait toutefois peu de choses à ce stade sur le prix final que devront débourser les futurs clients du véhicule, présenté par la marque en octobre 2024. L'obtention de cet agrément suggère toutefois une annonce plus précise des tarifs par le constructeur dans les prochaines semaines.

Au-delà de la Renault 4 plusieurs autres véhicules viennent d'être déclarés éligibles au bonus écologique. C'est le cas des Peugeot 3008 et 5008 – mais aussi de la Ford Puma Gen-E, un SUV urbain qui sera vraisemblablement commercialisé sous la barre des 30 000 euros après bonus. Ou encore de la Ford Tourneo Courier, Ford Capri et Ford Explorer.

Parmi les autres modèles éligibles, on trouve la Abarth 600e, la Alpha Romeo Junior, la BMW i4, la Volkswagen ID.4 et la Volvo EC40. Il est également question des Skoda Elroq et Enyaq avec là encore certaines variantes juste sous les 30 000 €. Petite déception en revanche pour ceux qui convoitent la Leapmotor T03, qui se vendent particulièrement bien dans certains pays, comme Malte : ces dernières ne rempliront pas les critères pour bénéficier de l'aide.

De la même manière, d'autres références, notamment chez Hyundai, ne bénéficient toujours pas du précieux agrément permettant d'adoucir leur prix de vente. Le bonus écologique est à l'origine pensé pour accélérer l'adoption des voitures électriques en France. Mais la multiplication des acteurs étrangers et les questions d'environnement ont conduit à en resserrer les critères.