Regardez la toute première vidéo en haute définition d’un coucher de soleil sur la Lune

Un atterrisseur privé a filmé le coucher du soleil depuis la surface de la Lune. Ces images uniques montrent l’arrivée de l’obscurité glaciale qui a mis fin à sa mission. Ce moment marque une avancée historique pour l’exploration spatiale.

Observer un coucher de soleil est toujours un spectacle fascinant, mais sur la Lune, il prend une dimension encore plus rare et impressionnante. Contrairement à la Terre, où le jour et la nuit alternent toutes les 24 heures, une journée lunaire dure environ 28 jours terrestres. Cela signifie que lorsqu’il fait jour sur notre satellite naturel, la lumière du Soleil éclaire sa surface pendant environ 14 jours. À l’inverse, lorsque la nuit tombe, les températures plongent bien en dessous de -170 °C, rendant toute activité extrêmement difficile.

L’atterrisseur Blue Ghost, développé par l’entreprise Firefly Aerospace, a réussi à capturer en vidéo ce moment unique avant de s’éteindre. Ce module, alimenté uniquement par des panneaux solaires, avait atterri sur la Lune le 2 mars 2025 dans le cadre d’une mission financée par la NASA. Pendant deux semaines, il a mené plusieurs expériences scientifiques et photographié la surface lunaire. Mais lorsque le Soleil a disparu derrière l’horizon le 16 mars, l’atterrisseur a perdu sa source d’énergie et a cessé de fonctionner.

Blue Ghost capture des images inédites d’un coucher de soleil lunaire avant de s’éteindre

Les images filmées par Blue Ghost sont les premières en haute définition à montrer un coucher de soleil sur la Lune. Elles révèlent la descente progressive du Soleil derrière l’horizon cratérisé, transformant lentement la surface éclairée en une étendue plongée dans l’obscurité. Ce phénomène est non seulement spectaculaire, mais il offre aussi des données scientifiques précieuses. Les chercheurs pourront analyser la diffusion de la lumière sur cet astre et mieux comprendre les conditions d’illumination, des informations essentielles pour préparer les futures missions habitées.

Au cours de sa mission, Blue Ghost a également collecté des échantillons du sol lunaire et mesuré la température du sous-sol pour mieux comprendre l’environnement de notre satellite naturel. Sa mise hors service était prévue, car il n’a pas été conçu pour résister au froid extrême de la nuit lunaire. Bien que Firefly Aerospace espère un miracle et tentera de rétablir le contact lorsque le Soleil se lèvera à nouveau sur la zone d’atterrissage, les chances de survie de l’atterrisseur restent très faibles. Cette mission marque néanmoins une avancée majeure dans l’exploration de notre satellite naturel par des entreprises privées, prouvant que des véhicules commerciaux peuvent fonctionner efficacement sur sa surface.