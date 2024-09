À la recherche d'une tablette Xiaomi à moins de 100 euros ? Si c'est le cas, sachez que la Redmi Pad SE peut être obtenue à exactement 99,90 euros sur le store officiel de la marque.

Pour ce week-end de la mi-septembre 2024, la boutique officielle Xiaomi vous invite à profiter d'une offre attractive sur l'achat d'une tablette du constructeur chinois. Affichée au prix de vente conseillé de 200 euros, la Xiaomi Redmi Pad SE voit son tarif diminuer à 99,90 euros grâce à une remise immédiate de plus de 20 euros et à une réduction de 80 euros à condition de sélectionner un coupon (valable jusqu'au 15 septembre 2024 à 22 heures).

En plus de la double promotion, il est possible de bénéficier d'une Redmi Pad SE Cover offerte. L'accessoire viendra s'ajouter automatiquement au panier.

Alimentée par une batterie de 8 000 mAh et fonctionnant sous le système d'exploitation MIUI Pad 14 basé sur Android 13, la Redmi Pad SE embarque un écran tactile Full HD+ de 11 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels à 207 ppp, une résolution de 249 ppp et un taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz. On retrouve également une mémoire vive de 4 Go de RAM, un processeur Snapdragon 680, un espace de stockage de 128 Go extensible jusqu'à 1 To, une caméra arrière de 8 MP, une caméra frontale de 5 MP, quatre haut-parleurs, le Wi-Fi et le Bluetooth 5.0. Pour terminer, la tablette Xiaomi est fournie avec un adaptateur secteur et un câble USB.