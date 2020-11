Redmi Note 9 : Xiaomi présentera 3 smartphones 5G ce 26 novembre 2020, c’est officiel

Les Redmi Note 9 compatibles 5G arrivent. Ce 26 novembre 2020, Xiaomi présentera trois nouveaux smartphones compatibles avec le réseau mobile lors d'une conférence en Chine. En parallèle, un organisme de certification chinois a révélé l'intégralité des fiches techniques des trois modèles.

Dans un post publié sur Sina Weibo, Xiaomi a confirmé l'arrivée imminente des Redmi Note 9 compatibles avec la 5G. La conférence de présentation est prévue ce jeudi 26 novembre 2020 à 3 heure du matin, heure de Paris. Evidemment, l'événement aura lieu en Chine.

Dans la foulée, la firme chinoise confirme l'existence de trois déclinaisons différentes destinées à succéder aux Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 Pro Max. On table sur une version standard, Pro et une déclinaison Lite, moins chère et moins performante. Enfin, Xiaomi accompagne l'annonce d'une affiche teaser qui révèle les grandes lignes du design. Les smartphones sont encadrés de bords incurvés. Au dos, on découvre un appareil photo dont les capteurs sont disposés dans une forme circulaire.

Voici les fiches techniques des Redmi Note 9 5G

Peu après l'annonce de Xiaomi, les smartphones sont apparus dans la base de données de TENAA, un organisme de certification chinois. D'après les données publiées, il s'agit du Redmi Note 9 5G et Redmi Note 9 Pro 5G. L'édition Lite n'est donc pas évoquée sur le site de TENAA

Le Redmi Note 9 est construit autour d'un écran LCD Full HD+ de 6,53 pouces cantonné à 90 Hz. Il est alimenté par un SoC Dimensity 800U de MediaTek couplé à 4 à 8 Go de RAM et 64 à 256 Go de stockage interne. L'autonomie est confiée à une batterie de 4 900 mAh compatible avec la recharge 22.5W. Dans le trou dans l'écran, on trouve un capteur selfies de 13 mégapixels. Au dos, Xiaomi mise sur un triple capteur photo avec objectif principal de 48 mégapixels.

Plus haut de gamme, le Redmi Note 9 Pro 5G est sublimé d'un écran LCD 120 Hz FHD+ de 6,67 pouces et alimenté par Snapdragon 750G accompagné par 6/8/12 Go de RAM et 64/128/256 Go de stockage. Xiaomi confie l'autonomie à une batterie de 4 720 mAh avec recharge rapide 33W.

La gamme serait complétée par un quatrième larron, dépourvu de 5G : un nouveau Redmi Note 9 cantonné à la 4G, rapportent nos confrères indiens de Price Baba. Commercialisé sous l'appellation Poco M3 en Europe, il se distinguera de la version 5G par son Snapdragon 662 et une batterie de 6000 mAh. La marque présentera le Poco M3 ce 24 novembre en Europe. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

