Le Redmi Note 13 est à un petit prix sur le site de Xiaomi, vite !

Vous voulez un nouveau smartphone, mais vous n’avez vraiment pas un gros budget ? Bonne nouvelle, Xiaomi propose une très belle baisse de prix sur le Redmi Note 13 qui chute à moins de 170 euros. Une aubaine à ne pas manquer !

Le Redmi Note 13 est sorti en début d’année 2024. Le smartphone d’entrée de gamme de Xiaomi a pour ambition de proposer des caractéristiques intéressantes pour un prix très serré. Déjà en promotion, le smartphone 4G s’affiche en ce moment avec un rapport qualité-prix imbattable.

Le Redmi Note 13, dans sa version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, est normalement vendu au prix conseillé de 231,90 euros. Il est actuellement affiché en promotion pour 189,90 euros. Mais ce n’est pas tout, car Xiaomi propose un coupon de réduction de 20 euros pour les nouveaux clients. Ce coupon est valable dès 129 euros d'achat. Vous pouvez donc vous l’offrir pour seulement 169,90 euros. Un prix canon pour un smartphone 4G de cette qualité.

Quelles sont les caractéristiques du Redmi Note 13 ?

La première chose que l’on remarque avec le Redmi Note 13 4F, c’est son magnifique écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un rendu ultra-fluide. Sous le capot, on retrouve le processeur Snapdragon 685 épaulé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go extensible à 1 To avec une carte MicroSD.

Pour l’autonomie, on profite d’une batterie de 5000 mAh qui permet d’avoir jusqu’à 20 heures sans recharge en lecture vidéo. Il est équipé en outre de la recharge rapide de 33 W. La grosse cerise sur le gâteau pour ce smartphone à moins de 170 euros, c’est son module photo triple capteur. On y retrouve un impressionnant grand-angle de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP. Enfin, sur la face avant, on trouve une caméra selfie de 16 MP.

Une Xiaomi Smart Band 8 offerte pour l'achat d'un Redmi Note 13

En ce moment, lorsque vous achetez le Redmi Note 13 sur le site de Xiaomi, le Xiaomi Smart Band 8 s'ajoute automatiquement à votre panier. Mais attention, c'est une offre limitée. Ce bracelet connecté, habituellement en vente à 49,99 €, vous permet de suivre vos activités sportives parmi les 150 disponibles. Il dispose d'un écran tactile AMOLED de 1,62 pouce qui profite d'une résolution de 192 x 490 pixels. Grâce à une luminosité ajustable de 600 nits, vous pouvez voir aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur, même en plein soleil. Enfin, la batterie de 190 mAh vous permet de tenir plus de 2 semaines.