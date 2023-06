Reddit annonce une nouveauté controversée, les plus grosses communautés organisent un blackout complet

Rien ne va plus chez Reddit. Depuis l'annonce de la mise à mort des applications tierces permettant de naviguer sur la plateforme sans publicités, les utilisateurs se montrent de plus en plus virulents à l'égard de ses créateurs. Le 12 juin prochain, de nombreux subreddits très importants se mettront en privé pour protester contre cette nouvelle mesure.

Si vous vous rendez régulièrement sur Reddit, vous n'êtes probablement pas passé à côté de la polémique qui secoue actuellement la plateforme. Depuis la semaine dernière en effet, la colère gronde chez les utilisateurs, suite à une annonce très impopulaire de la part du site. Concrètement, ce dernier va rendre beaucoup plus désagréable la navigation pour les utilisateurs sur smartphone.

Malgré les protestations qui ne faiblissent toujours pas après plusieurs jours, les créateurs de la plateforme ne semblent pas vouloir faire marche arrière. Aussi, les plus grands forums se sont réunis pour préparer une action choc : un blackout complet, prévu pour le 12 juin prochain. On vous résume toute l'affaire.

Que se passe-t-il sur Reddit depuis plusieurs jours ?

Reddit est l'un des sites les plus puissants et visités de tout Internet. Pourtant, encore aujourd'hui, naviguer sur la plateforme depuis un smartphone est un véritable calvaire. En effet, l'application Android et iOS est truffée de publicités en tout genre, qu'il s'agisse de bannière ou carrément de publications sponsorisées qui se fondent dans le décor. Ainsi, de nombreux utilisateurs se tournent vers des applications tierces pour leur simplifier.

Seulement voilà, cela n'est visiblement pas au goût de Reddit. S'inspirant visiblement de Twitter, la plateforme a donc décidé de rendre payant l'accès à son API pour les développeurs tiers. Autant dire que cela revient à tuer ces applications, comme l'explique le créateur d'Apollo, la plus populaire d'entre elles : “Même si je ne gardais que les utilisateurs abonnés, l'utilisateur moyen d'Apollo utilise 344 requêtes par jour, ce qui coûterait 2,50 $ par mois, soit plus du double de ce que coûte actuellement l'abonnement, ce qui fait que je perdrais de l'argent tous les mois”, écrit celui-ci sur le subreddit dédié.

Voilà donc ce qui cause la colère des utilisateurs depuis plusieurs jours. Sur les forums, de multiples messages s'accordent pour dire que Reddit supprime tout bonnement l'une des meilleures manières de naviguer sur la plateforme depuis un smartphone, et ce, uniquement pour s'assurer de toucher les revenus de la publicité. Si le site ne compte pour le moment aucun signe de retour en arrière, la lutte, elle, ne fait que commencer.

Les plus gros subreddits s'unissent pour un blackout complet

Le 1er juin dernier, plusieurs modérateurs de Reddit ont publié une lettre ouverte s'adressant au management de la plateforme. Ces derniers soulignent que les applications comme Apollo “offrent des outils de modération supérieurs, une personnalisation, des interfaces simplifiées et d'autres améliorations de la qualité de vie que l'application officielle n'offre pas”, et que “la perte de ces services […] impacterait l'efficacité de notre modération, ce qui affecterait négativement l'expérience des utilisateurs”.

Et ça ne s'arrête pas là. Face au silence de Reddit, certaines des plus grosses communautés de la plateforme ont décidé de s'allier pour mener de front une action qui risque bien de paralyser le site. Le 12 juin prochain, ces dernières se mettront en privé, interdisant ainsi l'accès à tous les utilisateurs n'étant pas abonné à leur flux. Voici quelques subreddits qui ont confirmé leur participation à l'événement :

r/bestof

r/sports

r/music

r/pics

r/videos

r/gaming

r/PS5

r/minecraft

r/wow

Vous l'aurez compris, il s'agit ici de communautés qui regroupent chacun des millions, voire des dizaines de millions d'utilisateurs, mais qui attirent également de nombreux autres internautes à la recherche d'une information spécifique. Or, ces derniers ne pourront plus accéder aux subreddits en question le 12 juin, ce qui risque de fortement plomber le trafic de la plateforme. Reste à voir si cela sera suffisant pour pousser Reddit à faire marche arrière.