Red Dead Redemption 2 : l’excellent jeu sur PS4 est à moins de 15 € pendant les soldes

Voici une belle offre à saisir pour celles et ceux qui veulent se procurer Red Dead Redemption 2 à bas prix ! En ce moment, Amazon et Leclerc proposent l'excellent jeu sur PS4 à moins de 15 euros seulement.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER RED DEAD REDEMPTION 2 (AMAZON)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER RED DEAD REDEMPTION 2 (LECLERC)

Les soldes d'hiver 2022 se poursuivent avec ce nouveau deal consacré au domaine des jeux vidéo. À deux semaines de la fin de l'événement commercial, Amazon et Leclerc se sont alignés pour proposer un excellent jeu sur PS4 à prix réduit.

En effet, Red Dead Redemption 2 est vendu par les deux sites marchands cités au tarif de 14,90 euros ; soit le meilleur prix constaté au cours de ces derniers jours. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite en point relais pour Amazon et en magasin Leclerc.

Sorti à la fin du mois d'octobre 2018, Red Dead Redemption 2 est un jeu développé par les créateurs de Grand Theft Auto V et se déroule en Amérique, en 1899. Après un vol qui tourne mal dans la ville de Blackwater, à l'ouest, Arthur Morgan et le gang Van der Linde sont contraints de fuir. Avec des agents fédéraux et les meilleurs chasseurs de primes de la nation, le gang doit voler, voler et se frayer un chemin à travers le cœur sauvage de l'Amérique pour survivre. Alors que l'approfondissement des divisions internes menace de déchirer le gang, Arthur doit choisir entre ses propres idéaux et la loyauté envers le gang qui l'a élevé. Découvrez sans plus tarder la bande-annonce du jeu.