RED by SFR : le prix de box fibre augmente alors que le débit est réduit de moitié

Mauvaise nouvelle pour les abonnés RED by SFR : le prix de la box fibre va augmenter de manière drastique. Celui-ci passe à 29 €/mois, soit une hausse de 6 € par rapport au tarif actuel. Cerise sur le gâteau, le début maximum se voit quant à lui réduit de moitié, puisqu’il n’atteint désormais que 500 Mb/s.

C’est une véritable douche froide pour les abonnés RED by SFR, pourtant habitués à la hausse du prix de leur abonnement. L’opérateur en a remis une couche aujourd’hui, comme le montrent les tarifs affichés sur son site. Désormais, la facture sera de 29 €/mois pour la box fibre RED, soit une hausse de 6 € par rapport au 23 € mensuels en vigueur jusqu’à maintenant. Les nouveaux abonnés paieront quant à 19 €/mois pendant la première année.

Coup dur pour les abonnés, qui pour beaucoup se sont laissés séduire par l’offre de SFR entre autres pour son prix très attractif par rapport à la concurrence. D’autant qu’à ce tarif, ces derniers gagnent accès à une box Très Haut Débit, pouvant pousser jusqu’à 1 Gb/s en symétrique, soit aussi bien en débit montant que descendant. C’est là que vient la seconde mauvaise nouvelle : SFR a également décidé de revoir à la baisse le débit offert par sa box.

Sur le même sujet — RED by SFR : l’opérateur rembourse des abonnés mécontents, voici comment faire

La box RED by SFR devient plus chère pour moitié moins de débit

Et l’opérateur ne fait décidément pas les choses à moitié. Ou plutôt si, justement, puisque le gigaoctet de débit est désormais relégué à 500 Mb/s, là encore symétriques. Pour profiter du même débit offert jusqu’à maintenant par la box fibre, il faudra passer sur la SFR box 8, qui intègre le WiFi 6. Bien entendu cette transition aura, elle aussi, un prix : 36 €/mois plus précisément, soit 7 € de plus que le tarif actuel.

La première année coûtera quant à 26 €/mois aux nouveaux utilisateurs. SFR ne fournit aucune explication à cette hausse des prix, mais il y a fort à parier que la pilule aura du mal à passer auprès des abonnés. Le prix des box RED était un argument de taille face à la concurrence. Ces dernières perdent ainsi un peu plus de légitimité face à ces dernières, d’autant plus avec cette baisse de débit qui ne va certainement pas arranger les choses.