Les Xiaomi 11T bientôt officialisés, Renault et sa Mégane E-TECH 100% électrique, le récap’

Xiaomi présentera le 11T et le 11T Pro lors de sa conférence de rentrée le 15 septembre 2021, les autorités allemandes veulent obliger les constructeurs à prolonger la durée de vie des smartphones Android et iOS, Renault dévoile la Mégane E-TECH lors du salon automobile IAA de Munich, c’est le récap’ du jour.

Xiaomi : les 11T et 11T Pro seront présentés le 15 septembre 2021

Xiaomi a annoncé sur Twitter que les deux futurs smartphones 11T et 11T Pro seront officiellement présentés lors de la conférence de rentrée le 15 septembre 2021 (dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 septembre 2021 pour les internautes français). La marque chinoise a également laissé entendre dans sa publication que d’autres produits pourraient être annoncés. Les rumeurs évoquent notamment le lancement international du Mi Pad 5 et du Mi Pad 5 Pro, deux tablettes Android.

Lire : Xiaomi 11T et 11T Pro : présentation le 15 septembre 2021, c’est officiel

L'Allemagne part en croisade contre l'obsolescence programmée

Le gouvernement allemand veut aller plus loin que l'Union européenne concernant le suivi logiciel et matériel des smartphones Android et iOS. Les autorités allemandes exigent en effet que les constructeurs rendent disponibles les pièces de rechange et les mises à jour de sécurité logicielles pendant 7 ans. Les fabricants ont d'ores et déjà fait connaître leur mécontentement. Du point de vue de l'association industrielle DigitalEurope, qui représente des constructeurs comme Samsung, Apple et Huawei, les propositions de la Commission et du gouvernement allemand sont irréalisables.

Lire : L’Allemagne exige 7 ans de mise à jour et de pièces détachées pour les smartphones Android et iOS

Renault dévoile sa Mégane E-TECH, nouvelle berline 100% électrique

Renault a tenu ses promesses en levant le voile sur la Mégane E-TECH ce 6 septembre lors du salon automobile IAA de Munich. Cette nouvelle berline compacte 100% électrique est le premier modèle à incarner la “Renaulution” initiée par Luca De Meo, le nouveau directeur général de l'entreprise. Cette Mégane sera la première à utiliser la nouvelle plateforme modulaire CMF-EV co-développée avec Nissan et sera dotée d’un gigantesque écran de bord propulsé par Android Automotive. Elle sera proposée en deux motorisations, offrira de multiples solutions de recharge et embarquera 26 aides à la conduite.

Lire : Mégane E-TECH : Renault dévoile sa nouvelle berline compacte 100% électrique