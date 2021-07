Tesla bat tous les records, Microsoft empêche l’installation de Windows 11, le récap’

Impossible d’installer Windows 11 si votre PC n’est pas compatible, Tesla empoche un milliard de dollars au second trimestre 2021, les nouveaux écouteurs Nothing Ear 1 ont été dévoilés, c’est le récap’

Windows 11 ne s'installera pas si votre ordinateur n'est pas compatible

Windows 11 arrive à la fin de l’année et promet du changement dans la continuité. Pour l’installer, il faudra avoir un PC qui dépasse la configuration minimum. L’une des exigences de Microsoft est la présence d’une puce TPM sur la carte mère, normalement présente si votre machine n’est pas trop vieille. Si vous n’en avez pas, Microsoft insiste sur le fait que vous ne pourrez pas installer l’OS et qu’il n’y aura aucun moyen de tricher. Pour rappel, Microsoft a mis en place un outil qui permet déjà de savoir si votre PC est compatible ou non. Pour ceux dont la machine est trop vieille pour Windows 11, Windows 10 sera toujours mis à jour et sera supporté jusqu’en 2024, minimum.

Tesla a empoché un milliard de dollars au second trimestre 2021

Début juillet 2021, Tesla annonçait fièrement avoir livré 201 250 véhicules durant le second trimestre 2021, un record absolu pour le constructeur. Grâce à ces excellents résultats, l'entreprise menée par Elon Musk a doublé son chiffre d'affaires et a littéralement explosé son bénéfice net qui s’élève à 1,14 milliard de dollars contre 104 millions sur la même période en 2020. Pour éviter d'être impactée au maximum par la pénurie de semi-conducteurs, Tesla a fait en sorte d'utiliser de nouveaux modèles de puces et a réécrit ses logiciels.

Nothing Ear 1 : les écouteurs True Wireless de la nouvelle marque sont officiels

Nous connaissions déjà certains détails sur ces nouveaux Nothing Ear 1, mais comme convenu, c’est hier mardi 27 juillet que Nothing a officiellement présenter ses écouteurs. On sait maintenant qu’ils s’appuient sur un design semi-transparent, que chaque écouteur pèse 4,7 grammes et que l’autonomie est de 5,7 heures pour les écouteurs et 34 heures pour les écouteurs et le boitier de chargement. Les Nothing Ear 1 sont compatibles Bluetooth 5.2 et intègrent des haut-parleurs de 11,6 mm. Ils seront en vente dans 45 pays, dont la France, dès le 17 août 2021 sur le site de la marque et seront accessibles à 99 euros.

