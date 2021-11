Le malware PhoneSpy s’attaque à Android, un implant sous la peau pour payer sans contact, c’est le récap’ de la semaine

Le malware espion PhoneSpy peut s’emparer des données de votre smartphone Android, Walletmor propose un implant sous-cutané pour payer sans contact avec sa main grâce à la technologie NFC, Samsung Electronics devrait construire une usine de fabrication de puces au Texas, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que le Constitutionnel est revenu sur l’interdiction de signaler les contrôles routiers sur des applications GPS en France, Samsung travaille sur la pénurie de composants au Texas grâce à la construction d’une usine de fabrication de puces. Une invention de l'entreprise britannique Walletmor permet de payer sans contact avec sa main grâce à un implant sous-cutané. Cette semaine, un dangereux malware capable de prendre le contrôle sur votre smartphone Android a été repéré en Corée du Sud. Tablette, PC et smartphone sont au rendez-vous dans nos tests de la semaine puisqu’on vous dit tout sur la Surface Go 3, la Surface Pro 8 et le Realme GT Neo 2. Soyez les bienvenus dans notre récap’ de la semaine.

PhoneSpy utilise votre smartphone Android à votre insu

Les chercheurs en sécurité informatique de Zimperium ont repéré un nouveau virus informatique en Corée du Sud, baptisé PhoneSpy. Ce dangereux malware peut prendre le contrôle sur les applications installées dans votre smartphone Android ainsi que sur les données d’identification, les contacts téléphoniques ou encore la localisation de l’appareil. Le virus est même capable de réaliser des photos et vidéos à l’insu du propriétaire. PhoneSpy se partage par le biais d’APK vérolés mais n’a pas réussi à s’introduire dans le Google Play Store. On vous encourage donc à n'utiliser que cette plateforme ou l’Amazon AppStore pour télécharger vos applications.

Waze et Coyote peuvent toujours signaler les contrôles routiers

Le décret qui souhaitait interdire le signalement des contrôles routiers en France vient d’être annulé par le Conseil constitutionnel, convoqué par Coyote. Après avoir examiné le texte, le Conseil constitutionnel a jugé que « cette interdiction porte à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi ». Le ministère de l’Intérieur ne baissera surement pas les bras et pourrait proposer un nouveau texte prochainement.

Samsung va construire son usine de fabrication de puces aux USA

La pénurie de composants est toujours d’actualité et Samsung semble prêt à jouer un rôle pour aider à la production de semi-conducteurs. En effet, l’entreprise Samsung Electronics travaillerait actuellement à la construction d’une usine de fabrication de puces au Texas. Le géant sud-coréen pourrait ainsi créer des puces pour véhicules autonomes et appareils mobiles et produire les futures puces Snapdragon de Qualcomm ou ses propres puces Exynos. Même si cette usine pourrait être d’une grande aide contre la pénurie de semi-conducteurs, sa production ne devrait malheureusement pas commencer avant 2024.

Un implant pour payer sans contact avec sa main

Walletmor est à l’origine d’une invention qui vous permettra désormais de vous passer de carte bancaire. En effet, l’entreprise britannique a créé un implant sous-cutané qui utilise la technologie NFC pour faire des paiements sans contact avec sa main. Selon la firme, cet implant est sans risque pour la santé ou pour les données personnelles de l’utilisateur. Le petit appareil, qui permet de payer des sommes s’élevant jusqu’à 50 euros, devra être remplacé tous les huit ans et se vend en France au prix de 199 euros.

Un cambriolage inutile dans un Apple Store

L’Apple Store de Santa Rosa a été la scène d’un hold-up en plein jour par quatre adolescents armés. Les voleurs amateurs, âgés de 14 à 18 ans, se sont introduits dans la boutique de Californie et ont dérobé pour 18 000 euros d’appareils Apple. Malheureusement pour les malfaiteurs, ce vol ne leur rapportera rien du tout, car tous les appareils sont inutilisables une fois sortis de l’Apple Store. Les iPhone sont en effet verrouillés mais également pistés, ce qui devrait rapidement permettre aux autorités de localiser les quatre voleurs.

Nos tests de la semaine

Des innovations mineures pour la Microsoft Surface Go 3

Même si la Surface Go 3 propose nativement Windows 11, les innovations proposées par Microsoft pour cette nouvelle tablette restent peu nombreuses par rapport à la Surface Go 2. La qualité de l’écran, les finitions de la tablette et son clavier particulièrement agréable à utiliser en font un produit sympathique, mais ne justifie pas son prix. Le modèle Core i3 est notamment bien trop cher, tout comme le Clavier en option. On apprécierait une meilleure autonomie et un format d’affichage plus adapté que le 3:2 à une dalle de 10,5.

Excellent rapport performance-prix pour le Realme GT Neo 2

Le Realme GT Neo 2, dont on apprécie le joli design et la coque fournie dans la boîte, propose une belle luminosité d’écran même si la colorimétrie n’est pas toujours maîtrisée et une plateforme puissante. Pour un prix plus que raisonnable, ce smartphone offre une excellente autonomie sauf au cours d’une partie de jeu, et une recharge rapide impressionnante. La partie photo n’est pas à la hauteur et on note quelques imperfections au niveau du son. Cela étant dit, ce nouveau smartphone de la gamme GT propose l’un des meilleurs rapports performance-prix du marché.

Surface Pro 8 : séduisante, mais trop cher

Microsoft propose ici une tablette-ordinateur de qualité, dont le design est séduisant et l’écran 120 Hz sans bords bienvenu. Et côté autonomie, nous n’avons pas été déçus lors de nos tests. Même si elle est très agréable à utiliser, on aurait aimé que le clavier ne soit pas vendu séparément, d’autant que le prix de l’ordinateur est déjà élevé. Le format 2-en-1 n’a plus trop de sens et le Surface Pro 8, même s’il se veut être une tablette avec son écran tactile et son stylet, reste un ordinateur.