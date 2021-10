Facebook collecte vos données sur iPhone, une escroquerie à 2,43 millions d’euros en bitcoin, le récap de la semaine

Une enquête révèle que Facebook espionne les utilisateurs d’iPhone via l’accéléromètre, plus de précisions sur le décret gouvernemental sur les signalements routiers, un adolescent empoche 48 bitcoins grâce à un site de phishing, c’est le récap’ du jour.

Cette semaine sur Phonandroid, on répond à certaines questions : Facebook espionne-t-il ses utilisateurs Apple, quelles sont exactement les restrictions du nouveau décret sur les signalements routiers, que sait-on de la chiffonnette d’Apple ? On a eu le droit à un premier aperçu du Xiaomi 12, repéré dans un métro en Chine et on vous raconte l’histoire de cet adolescent qui a empoché 2,43 millions d’euros grâce à un site de phishing. Ces derniers jours, on a testé pour vous Age of Empire IV et on vous dit tout sur le Pixel 6 Pro et la EV6 de Kia qui nous ont tous deux largement convaincus. Soyez les bienvenus dans le récap’ de la semaine.

Les utilisateurs d'iPhone espionnés par Facebook via l'accéléromètre

Suite à une enquête, des chercheurs en sécurité ont révélé que les services du groupe Facebook utilisent les données de l’accéléromètre afin de connaître les déplacements des utilisateurs. En effet, les internautes sont espionnés sans consentement par le réseau social. Les chercheurs précisent que l’application permet à Facebook de collecter des données sur leur position géographique, mais également sur « leur fréquence cardiaque ou leurs mouvements ». Les experts encouragent à se débarrasser de l’application Facebook et à n’utiliser que la plateforme Web.

Ce qui va changer le 1er novembre sur Waze et Coyote

À compter du 1er novembre, le nouveau décret sur les signalements routiers concernant les applications telles que Waze ou Coyotte rentrera en vigueur, et le gouvernement a enfin apporté des précisions quant aux nouvelles restrictions. Désormais, le préfet pourra définir une « zone blanche » qui correspondra à une période durant laquelle il sera interdit de signaler les contrôles d’alcoolémie ou de stupéfiants. Parallèlement, sur les routes départementales et communales, les barrages routiers pourront rester secrets en cas d’une attaque terroriste et d’une alerte enlèvement pendant une durée douze heures maximum. Le décret ne mentionne à aucun moment les contrôles de vitesse.

Une escroquerie à 2,43 millions d'euros en Bitcoin

L’arnaque se déroule en 2020 : un adolescent britannique avait créé un site factice de vente de cartes cadeaux identique au site officiel de Love2Shop et était parvenu à collecter plus de 12 000 numéros de cartes de crédit et pas loin de 200 identifiants PayPal. Une fois en possession des coordonnées bancaires de ses victimes, le petit génie de l’informatique s’emparait de l’argent des internautes. L’enquête de 2020 a révélé que le jeune homme détenait 48 bitcoins au moment de son arrestation, soit plus de 2,43 millions d’euros. Il a été reconnu coupable de blanchiment d’argent et de fraude par fausse déclaration.

Un aperçu du Xiaomi 12 avant son lancement

C’est à Shenzhen, en Chine, que se trouve le siège social de la plupart des fabricants de smartphones et il n’est pas surprenant d’avoir repéré un Xiaomi 12 entre les mains d’un employé dans le métro de la ville. Bien que protégé par une coque spéciale pour camoufler son design, les clichés volés du smartphone nous permettent de voir un écran à peine différent de la génération précédente, même si un poinçon au centre de l’écran montre que le capteur selfie a été déplacé et que la caméra frontale n’est plus sur le coin supérieur gauche, mais bien au milieu de l’écran.

La chiffonnette d'Apple analysée par iFixit

Bien que moquée pour son tarif élevé de 25 euros, la chiffonnette d'Apple est déjà en rupture de stock. Un succès que l’entreprise iFixit a souhaité comprendre. L’entreprise a d’abord constaté que le matériau possédait une fine couche de microfibre à l’intérieur et qu’elle était composée de deux chiffons collés ensemble. Le verdict une fois tombé, on comprend que le chiffon ne se distingue des autres que parce qu’il possède le logo de la pomme. Sur l’échelle de réparabilité, la chiffonnette option un score de 0 à 10.

Nos tests de la semaine

Age Of Empire IV est enfin disponible

16 ans après la sortie d'Age of Empires III, un nouvel opus verra enfin le jour très prochainement. Grâce à des codes fournis par Microsoft, nous avons pu tester cette édition IV et même si le gameplay évolue peu par rapport à ses prédécesseurs, les amateurs de jeux de stratégie et d’histoire seront sûrement charmés. On apprécie particulièrement l’ambiance sonore, la contextualisation historique et les différences de gameplay entre les civilisations. On aurait aimé que le jeu en campagne soit mieux développé, tant au niveau des héros qui manquent d’impact que du peu de liberté stratégique. La qualité des animations des unités aurait pu être plus travaillée pour apporter une meilleure fluidité des mouvements.

Les Pixel et Pixel 6 Pro ont vraiment tout pour faire un carton

Les Pixel 6 se distinguent par un design différent de tous les autres smartphones. Cela ne plaira pas à tout le monde, mais on apprécie l’effort et la finition impeccable du produit, qui permet notamment une prise en main très agréable. Leur écran est parfaitement calibré et la partie photo est remarquable. Google a vraiment mis les petits plats dans l'écran. La présence d’Android 12 joue également en sa faveur. Seules “petites” déceptions : le Google Tensor dont la puissance n’est pas à la hauteur du prix du smartphone et une charge rapide qui ne l’est pas. Mais ils ont tout pour devenir la nouvelle référence 2021.

EV6 : la nouvelle électrique de Kia nous a beaucoup séduits

L’équipe de Phonandroid a eu la chance de tester la EV6 lors d’une session d’essai organisée dans le sud de la France. Cette nouvelle Kia exploite des technologies électriques haut de gamme de pointe et on adore son style audacieux et ses finitions. L’interface de contrôle est très bien pensée malgré quelques petits défauts d’ergonomie. La parfaite maîtrise du cycle de recharge, l’autonomie et l’exécution générale du véhicule en font un modèle vraiment séduisant. Petits bémols, on aime moins la position des passagers adultes à l’arrière et la direction qui est trop démultipliée.