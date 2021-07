Scarlett Johansson attaque Disney, un an de prison pour trafic de pass sanitaire, le récap’

Scarlett Johansson porte plainte contre Disney pour avoir sorti le film sur Disney+, une faussaire écope d’un an de prison pour avoir falsifié des certificats de vaccination contre la Covid-19, le mode sombre d’Android n’économise que très peu la batterie, c’est le récapitulatif de la journée.

Scarlett Johansson attaque Disney en justice

Black Widow est le tout dernier film des studios Marvel et le premier que l’on peut voir au cinéma depuis longtemps. Suite à la pandémie, Disney a décidé de rendre le blockbuster également disponible sur sa plateforme Disney+, mais cela n’a pas du tout plu à l’actrice principale, Scarlett Johansson qui vient d’attaquer le studio en justice pour rupture de contrat. En sortant son film sur son service, Disney aurait consciemment amputé une partie de son salaire et l’actrice américaine connaîtrait un manque à gagner de 50 millions de dollars. De son côté Disney réfute et estime que Scarlett Johansson ne tient pas compte du contexte particulier.

Lire : Black Widow – Scarlett Johansson attaque Disney en justice pour avoir sorti le film sur Disney+

Un an de prison ferme pour trafic de faux de certificats de vaccination

Avec la mise en place du pass sanitaire depuis ce 21 juillet, les recherches portant sur de “faux vaccins” et de “faux tests PCR” ont explosé sur Google. Un trafic de faux certificats de vaccination contre la Covid-19 n’a ainsi pas tardé à rapidement se mettre en place sur Internet. Un signalement de la Directrice de la Caisse d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a récemment permis de mettre fin à l’un d’entre eux. En effet, une contractuelle du vaccidrive de Villepinte a reconnu avoir généré plus de 200 faux QR Codes de pass sanitaire, récoltant un pactole de plusieurs milliers d’euros. Cette dernière a été condamnée à un an de prison ferme ce 29 juillet 2021 par le tribunal de Bobigny, et sa complice a écopé quant à elle d’un an de sursis.

Lire : faux certificats de vaccination – elle écope d’un an de prison ferme après avoir généré 200 faux QR codes

Le mode sombre permet de gagner entre 3 et 9% de batterie

Le mode sombre est très à la mode en ce moment. Alors que certains l’utilisent, car il est plus reposant pour les yeux ou plus esthétique, d’autres s'en servent pour économiser de la batterie. On pourrait en effet croire que le mode sombre est un véritable atout pour l’autonomie de nos téléphones, toutefois une étude de l’université de Purdue (Indiana) indique que cette fonctionnalité ne fait finalement gagner qu’entre 3 et 9% de batterie en usage normal sur Android. Les chercheurs ont mené cette étude sur plusieurs smartphones et sur six applications au total, afin d’analyser l’autonomie des terminaux sur ces apps en mode lumineux et en mode sombre.

Lire : non, le mode sombre d'Android n’est pas la solution miracle pour gagner en autonomie