OVH plombe le Web, un nouveau record pour Squid Game, c’est le récap’

Une panne générale chez OVH empêche les internautes d’accéder à de nombreux sites français, des pirates s’emparent de 24 millions de dollars en cryptomonnaies grâce aux données volées dans le presse-papier des victimes, le succès mondial de Squid Game permet à la série phénomène d’exploser le record de visionnage sur Netflix, c’est le récap’ du jour.

Le Web victime d'une panne à cause d'OVH

Les signalements sur Down Detector et Twitter se sont multipliés hier matin lorsque de nombreux sites français ont refusé de se charger. OVH avait annoncé une maintenance entre 9h et 10h30 et les internautes ont rapidement déduit qu’il s’agissait de la source du problème. Malheureusement, une erreur humaine de copier-coller de la part d’un technicien aura suffi à créer cette panne générale, réglée par la suite aux alentours de 10h30. Le PDG de l’hébergeur, Octave Klaba, a expliqué que cette maintenance avait pour but de renforcer la sécurité des serveurs pour lutter contre les attaques DDoS.

Bîtcoin : des pirates s'emparent de 24 millions de dollars

Les chercheurs en sécurité informatique d'Avast ont commencé à mettre en garde les possesseurs de cryptomonnaies car un nouveau malware a été conçu pour récolter des données personnelles dans le presse-papier Windows des victimes. Ce module de vol permet aux pirates de récupérer des adresses de portefeuille numérique puis de les modifier vers une adresse d’un portefeuille qui leur appartient. Les opérateurs de cette nouvelle arnaque ont réussi à détourner des transactions et à s’emparer d’un pactole de 24 millions de dollars en cryptomonnaies.

Un nouveau record pour Squid Game

Avec 111 millions de spectateurs sur Netflix, Squid Game devient le meilleur lancement jamais réalisé par la plateforme de streaming, qui s’est empressée de partager ce nouveau record sur Twitter. Ce n’est pas une grande surprise puisque la série de survie sud-coréenne est numéro 1 des listes du Top 10 dans 94 pays du monde. Malgré ce succès mondial, nombreux sont ceux qui s’inquiètent de la popularité de la série parfois qualifiée de dangereuse, notamment pour les enfants. Pour l’instant, rien ne confirme que Squid Game aura droit à une saison 2.

