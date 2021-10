Orange dit adieu au réseau fixe, Renault prévoit d’augmenter ses prix, c’est le récap’

Orange a débuté la suppression du réseau téléphonique commuté ou RTC dans une première zone géographique française, Google Assistant n'a plus besoin d'un “OK Google” pour fonctionner dans certains cas, le patron de Renault Luca de Meo annonce que les prix des voitures vont continuer à augmenter, c’est le récap’ du jour.

Orange commence à supprimer son ancien réseau téléphonique

Le téléphone fixe traditionnel est en passe d’être supprimé chez Orange. En effet, la compagnie a annoncé la fin de l'ouverture des lignes Numéris dès le 15 novembre 2021 et a choisi de supprimer les lignes fixes dès le 15 octobre dans six communes du Sud Finistère et une commune en Île-de-France. En d'autres termes, il faudra donc installer un nouvel équipement entre la prise téléphonique et le téléphone pour appeler avec la technologie IP, en l'occurrence une box Internet. La seconde phase d'arrêt de zones RTC est prévue au 15 octobre 2023 et concernera cette fois-ci 1237 communes, puis une nouvelle vague aura lieu dès le 15 octobre 2024.

Google Assistant peut se passer d'un “OK Google”

Google Assistant n'a plus besoin d'un “OK Google” pour fonctionner dans certains cas. D'après les constatations de nos confrères de XDA Developers, cette fonctionnalité intitulée “Quick Phrases” en VO est d'ores et déjà disponible sur certains smartphones et devrait débarquer sur d'autres appareils dans les semaines à venir. Si l'option est proposée sur votre téléphone sous Android 12, il devrait être possible de la paramétrer directement dans les paramètres de l'application Google. D'après XDA, il s'agit d'un déploiement limité à une poignée de téléphones directement depuis les serveurs de Google. Les commandes compatibles avec l’option concernent uniquement des ordres basiques du quotidien.

Le patron de Renault prévoit une augmentation des prix à cause de la pénurie

Le patron de Renault Luca de Meo a annoncé que le prix des voitures devrait continuer à augmenter durant les 12 prochains mois. Il explique que les fabricants de puces électroniques profitent du manque d'offre et de la forte demande pour gonfler les prix des semi-conducteurs. Il faut rajouter à cela d'autres problèmes qui ont contraint Renault à augmenter leur marge, comme la fermeture temporaire de plusieurs usines. La solution serait bien évidemment de produire des puces électroniques en Europe, mais Luca de Meo estime qu’il faudra à minima plus de 10 ans pour atteindre une production suffisante.

