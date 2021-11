New World déserté par les joueurs, les premiers benchmarks du Snapdragon 898, c’est le récap’

Les serveurs de New World se vident les uns après les autres et pourraient être bientôt fusionnés, un benchmark révèle que le Snapdragon 898 sera le SoC le plus puissant du marché, POCO vient de présenter officiellement son nouveau smartphone Poco M4 Pro 5G, c’est le récap’ du jour.

New World : le jeu d'Amazon toujours en chute libre

Amazon semble avoir vu trop grand en proposant 485 serveurs dès le lancement de New World. Depuis quelques jours, les serveurs ne cessent de se vider et seulement 2% des univers comptent plus de 1000 joueurs. Selon le joueur Ferrod, la solution serait de fusionner les serveurs, et les autres utilisateurs semblent du même avis. Un développeur a répondu en expliquant que la « fusion des serveurs est proche », mais en temporisant, car fusionner les serveurs n’est pas sans risque et nécessite de nombreux tests. Le développeur ajoute « nous faisons preuve de beaucoup de précaution ».

Snapdragon 898 : un nouveau record de puissance

La Galaxy Tab S8 sera équipée du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 898 et le benchmark Geekbench dévoile de nouveaux indices sur ses performances. Les résultats révèlent que le nouveau processeur pourrait être le SoC le plus puissant du marché, offrant notamment une meilleure gestion de l’autonomie ou du traitement photo. Le Snapdragon devrait être dévoilé à la fin de mois de novembre et faire son entrée sur le marché avec le Xiaomi 12.

Le Poco M4 Pro 5G est officiel

POCO vient de lever le voile sur le Poco M4 Pro 5G, son nouveau milieu de gamme, qui n’est autre que le Redmi Note 11. Équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 810 compatible 5G, d’une batterie de 5000 mAh et de deux capteurs photo, le nouveau smartphone sera disponible à partir du 11 novembre dans trois coloris : jaune POCO, Noir Intense et Bleu Glacier. Vous pourrez vous procurer le Poco M4 Pro pour 229,90 euros si vous choisissez la version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et pour 269,90 euros si vous préférez opter pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

