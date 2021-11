Le Snapdragon 898 apparaît dans un benchmark et c’est un petit monstre de puissance

Le Snapdragon 898 devrait équiper la prochaine tablette Galaxy Tab S8 de Samsung. Cette dernière apparaît dans l’outil de benchmark Geekbench et nous donne une idée de la puissance de son processeur.

Samsung devrait prochainement dévoiler sa nouvelle tablette : la Galaxy Tab S8. Elle aurait la particularité d’être équipée du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 898, encore non annoncé. Un benchmark du produit nous donne aujourd’hui des indices sur ses performances.

La Galaxy Tab S8 a ainsi été repérée sur l’outil de benchmark Geekbench. On constate que la machine dispose du Snapdragon 898, mais aussi de 8 Go de RAM. Les résultats sont très encourageants, puisqu’elle affiche un beau 1211 sur le test single-core et un 3193 en multi-core.

Le Snapdragon 898 est un petit monstre de puissance

Dans les faits, nous sommes au-dessus du Snapdragon 888, actuellement le SoC le plus puissant du marché, mais nous ne constatons pas non plus un bon phénoménal. Par exemple, de nombreux terminaux sous Snapdragon 888 dépassent les 3000 dans nos procédures de test. Mais un processeur ne cherche pas seulement à proposer plus de puissance, mais aussi une meilleure gestion de l’autonomie ou du traitement photo.

Ce benchmark nous permet aussi d’avoir quelques infos sur la future tablette de Samsung. Cette Tab S8 est très attendue par les adeptes de ce format, Samsung concevant sans aucun doute les meilleures ardoises Android du marché (comme la Tab S7+). Cette S8 semble embarquer Android 12, et non Android 12L (variante dédiée au plus grands formats), mais cela pourrait changer. Selon les différentes fuites, la tablette pourrait être déclinée en trois versions : S8, S8+ et S8 Ultra. La première proposerait un écran OLED de 11 pouces, la deuxième un écran OLED de 12,4 pouces tandis que le modèle Ultra embarquerait une immense dalle OLED de 14,6 pouces. Tous les écrans auraient un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Cette tablette pourrait être présentée en début d’année 2022 en même temps que le Galaxy S22 (qui devrait embarquer le même SoC). Le Snapdragon 898 devrait toutefois faire son entrée sur le marché avec le nouveau Xiaomi 12. Le constructeur chinois serait en effet le premier à se lancer dans le grand bain. Quant au processeur en lui-même, il pourrait être dévoilé à la fin du mois de novembre ou au début du mois de décembre.