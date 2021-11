Microsoft supprime WSATools, des bordures toujours plus fines sur le Galaxy S22, c’est le récap’

Microsoft supprime l’application WSATools pour contraindre les utilisateurs de Windows 11 à passer par l’Amazon AppStore, le Galaxy S22 devrait avoir des bordures particulièrement fines, évitez de vous abonner à Neftlix Gaming en passant par les jeux iOS, c’est le récap’ du jour.

Microsoft limite le téléchargement d'applications à l'Amazon Appstore

Afin de permettre aux utilisateurs d’installer des applications Android facilement avec Windows 11, le développeur Simon Franco a créé WSATools, un utilitaire disponible sur le Microsoft Store qui permettait de lancer des APK sur le nouvel OS. Malheureusement, comme le partage le développeur sur Twitter, cette alternative ne semble pas du goût de Microsoft qui a supprimé l’application. Pour l’instant, nous ne connaissons pas encore les raisons officielles de cette disparition de WSATools du Microsoft Store.

Samsung Galaxy S22 : des bordures toujours plus fines

Des images ont récemment dévoilé le design des Galaxy S22 et S22+, nous permettant de découvrir la face avant des smartphones et leurs écrans bord à bord. Le leaker Ice Universe a révélé que les bordures de l’écran des S22 seront les plus fines de l’histoire de la gamme. Ce n’est donc pas le Galaxy S22 Ultra qui bénéficiera cette année du meilleur design malgré son prix plus élevé. Les trois modèles S22 devraient être lancés le 8 février en précommande puis rendus disponibles à tous 10 jours plus tard.

Évitez les jeux iOS pour télécharger Netflix Gaming

Netflix Gaming est arrivé en France et vous permet de jouer à des jeux mobiles sur smartphones et tablettes. Pour les jeux sur iOS, l’App Store reste la seule option de téléchargement. Attention, si vous n’êtes pas encore abonné à Netflix, évitez de créer votre compte via la plateforme de jeux. En effet, le géant du streaming ne proposera aux joueurs que le forfait standard à 13,49 euros, faisant ainsi l’impasse sur les abonnements Essentiel et Premium. Si vous avez déjà créé un compte Netflix via Netflix Gaming, rendez-vous sur notre actu pour savoir comment résilier votre abonnement.

