Les téléphones classiques reviennent en force, The Witcher 4 est officiel, c’est le récap

Les feature phones sont de nouveau à la mode, Google retire de son campus toutes les statues Android, The Witcher 4 est officiellement en préparation, c'est le récap.

Ce lundi 21 mars 2022, une journée bien chargée en actualités s'est achevée. CD Projekt Red a officialisé la mise en chantier de The Witcher 4, un titre que les joueurs attendent au tournant après la catastrophe vidéoludique que représente Cyberpunk 2077 du même développeur. De son côté, Google a retiré toutes les statues Android qui égaient habituellement son campus. Enfin, les feature phones font leur grand retour auprès des utilisateurs. Faut-il voir le déclin de l'ère des smartphones ou un simple effet de mode ? Allez en route, c'est parti pour le récapitulatif de la veille.

Google supprime les statues Android de son campus

Les 11 et 12 mai aura lieu la Google I/O, la grand-messe du géant de Mountain View. Si Google en profitera certainement pour dévoiler toutes les nouveautés d'Android, l'entreprise profite actuellement d'une petite accalmie pour rénover son campus. Ainsi, les 18 statues Android qui trônent habituellement sur son campus ont purement et simplement disparu. Google les a toutes retirées, mais pour quelle raison ? La Google I/O serait-elle annonciatrice d'un important changement pour Android ? Ou l'entreprise a-t-elle simplement décidé de leur donner un petit coup de jeune après tant d'années passées sur le campus ? Réponse dans quelques semaines à n'en pas douter.

À lire : Google a fait disparaître toutes les statues Android de son campus

Les feature phones sont plus tendance que jamais

Si les constructeurs rivalisent d'ingéniosités pour apporter toujours plus d'innovations à leurs smartphones, certains utilisateurs ont décidé quant à eux de revenir aux bons vieux feature phones. Ces appareils qui proposent le strict nécessaire en matière de téléphonie et de multimédia ont le vent en poupe. Les raisons de ce retour en grâce sont multiples : meilleure autonomie, prix réduit ou retour à un mode de vie “plus sain” (dixit certains utilisateurs).

À lire :les téléphones façon Nokia 3310 redeviennent populaires, les smartphones bientôt démodés ?

The Witcher 4 est officiel

Geralt de Riv fera son grand retour : CD Projekt RED vient d'annoncer la mise en chantier d'un nouveau jeu basé sur la saga The Witcher. On ignore pour le moment s'il s'agit d'un nouveau volet ou d'un spin-off. Sur le site du développeur, on peut simplement lire “The Witcher – a new saga begins”. En revanche, on sait d'ores et déjà que le jeu utilisera le moteur Unreal Engine 5, plutôt que REDEngine. De quoi éviter la douche froide qu'ont connu les joueurs de Cyberpunk 2077 à sa sortie, un jeu qui exploite justement le moteur maison de CD Projekt RED.

À lire : The Witcher 4 – CD Projekt RED confirme que le jeu est en développement