Les smartphones les plus puissants de la rentrée, de fausses contraventions sur le web, c’est le récap’

Jeff Bezos affirme qu’il a hâte de regarder Squid Game et cela fait bien rire les internautes, de faux avis de contravention sont apparus sur les boîtes mail de certains Français, AnTuTu lève le voile sur le classement des smartphones Android les plus puissants de septembre 2021, c’est le récap’ du jour.

L'homme le plus riche du monde impatient de découvrir Squid Game

Squid Game, la nouvelle série phénomène de Netflix, pourrait largement être considérée comme une critique anticapitaliste : des milliardaires ennuyés par leur vie d’opulence créent un jeu où 456 personnes dont la situation financière est très bancale, s’affrontent jusqu’à la mort pour remporter une somme colossale. Quand Jeff Bezos a fait part de son impatience de regarder la série, la pilule n’est pas vraiment passée auprès des internautes trouvant l’affirmation grotesque de la part de l’homme le plus riche du monde. Twitter s’est rapidement empli de messages moqueurs et les internautes ne se sont pas gênés pour remettre le milliardaire à sa place.

Lire : Netflix – Jeff Bezos a hâte de regarder Squid Game, les internautes se moquent en masse

Nouvelle arnaque : de fausses contraventions circulent par mail

Attention, vous pourriez recevoir un mail prétendant provenir des autorités françaises vous réclamant de régler la somme demandée par le biais d’un « site de paiement en ligne ». Ce site factice reprend grossièrement des éléments du site officiel du gouvernement français consacré aux amendes, à savoir amendes.gouv.fr. Les escrocs vous encouragent ensuite à payer par carte afin de récupérer vos coordonnées bancaires et débiter votre carte à votre insu. Pour déceler la supercherie, il suffit de consulter l'adresse de l'expéditeur. S'il ne s'agit pas de nepasrepondre_noreply@antai.fr, vous êtes la cible d'une attaque phishing ayant pour but de dévaliser votre compte bancaire.

Lire : attention, ce faux avis de contravention veut vider votre compte bancaire !

Le classement Antutu de septembre 2021

L'application de benchmarking chinoise AnTuTu vient de mettre en ligne les classements des smartphones Android les plus puissants du mois de septembre 2021, en séparant les milieux de gamme des appareils premium. Pour la première fois, le Nubia Red Magic 6S s'impose en tête du top des smartphones haut de gamme, suivi du Black Shark 4 Pro et du Vivo X70 Pro +. Côté milieu de gamme, le classement est dominé par le Mi 11 Lite de Xiaomi, talonné par les Honor 50 et Honor 50 Pro.

Lire : AnTuTu : voici le top des smartphones Android les plus puissants de septembre 2021