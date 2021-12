Le Wi-Fi 6E bientôt disponible sur les box, le Bitcoin s’effondre encore, c’est le récap’

Un nouveau décret autorise les opérateurs français à proposer le Wi-Fi 6E à leurs abonnés, le cours du Bitcoin continue de chuter et passe sous la barre des 45 000 dollars, Redefined Meat exporte de la viande 100% végétale imprimée en 3D, c’est le récap’ du jour.

Les box des opérateurs vont passer au Wi-Fi 6E

Alors que la France avait jusqu’au 1er décembre pour autoriser les opérateurs à déployer le WiFi 6E, un décret est finalement apparu dans le Journal Officiel le jour de la date butoir. La nouvelle génération du réseau était attendue depuis plus de deux ans et les abonnés français vont enfin pouvoir profiter de cette bande dont les débits peuvent atteindre les 10 Gbs/s. Des offres WiFi 6E devraient donc être rapidement proposées par Orange, Bouygues Télécom, SFR et Free, sous réserve de respecter les conditions qui accompagnent l’arrivée de la bande 6GHz en France.

Lire : la France autorise l’utilisation du WiFi 6E dans les box Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free

Le cours du Bitcoin toujours en chute libre

Le Bitcoin a vu son cours encore chuter samedi, passant sous la barre des 45 000 dollars en seulement 24 heures. Même si la mère des cryptomonnaies est connue pour être volatile, son sort se montre de plus en plus instable et la situation ne semble pas vouloir s’arranger. L’apparition du variant Omicron a probablement joué un rôle dans cette lourde chute, les investisseurs ayant été certainement refroidis par l'actualité mouvementée.

Lire : le Bitcoin passe sous la barre des 45 000 dollars, la situation est catastrophique

De la viande imprimée en 3D bientôt servie dans les restaurants

La start-up israélienne Redefined Meat a pour but de révolutionner notre manière de manger en proposant de la viande 100% végétale imprimée en 3D. Son produit commence à s’exporter en Europe puisqu’une trentaine de restaurants ont prévu d’ajouter leurs plats à leur menu. Redefined Meat propose des recettes sans aucun élément chimique et constituées exclusivement d’ingrédients végétaux afin de s’adresser à tous types de consommateurs.

Lire : vous pouvez désormais manger de la viande imprimée en 3D au restaurant