Le Bitcoin passe sous les barre des 45 000 dollars, la situation est catastrophique

Le cours du Bitcoin n’en finit plus de baisser. Alors que la cryptomonnaie est brusquement redescendue en dessous des 55 000 dollars il y a quelques jours, sa chute a continué jusqu’à repasser aujourd’hui sous la barre des 45 000 dollars. L’apparition soudaine du variant Omicron du coronavirus a visiblement refroidi les ardeurs des investisseurs.

La chute est brutale pour les investisseurs. Pourtant, ces derniers mois, le Bitcoin montrait des signes plus qu’encourageants. Le pic a été atteint début novembre, lorsque la cryptomonnaie a dépassé les 68 000 dollars. Mais depuis, rien ne va plus. En seulement quelques jours, les investisseurs semblent avoir été freinés dans leur élan, faisant ainsi s’effondrer la valeur de la devise. Deux semaines plus tard, le Bitcoin ne valait plus que 55 000 dollars.

Autant la monnaie est connue pour être volatile, autant la chute est brutale. D’autant qu’elle continue inexorablement, sans donner de signe de relance. Ce samedi 4 décembre à 6 h du matin, le Bitcoin ne valait plus que 45 000 dollars. Une chute d’autant plus spectaculaire qu’elle s’est produite en seulement 24 h, durée pendant laquelle la devise a perdu 21 % de sa valeur. Aujourd’hui encore, la catastrophe continue.

Le Bitcoin connaît l’un des plus gros krachs de son histoire

En effet, difficile pour le moment de se montrer optimiste concernant l’avenir proche du Bitcoin. Si l’on est désormais habitué à voir la cryptomonnaie passer d’un extrême à l’autre en l’espace de quelques mois, les prochains jours s’annoncent difficiles pour les investisseurs. À l’heure où sont écrites ces lignes, le Bitcoin s’affiche à 42 000 dollars. Les pertes financières sont immenses, alors que 200 millions de dollars avaient déjà disparu dans la nature lors des premiers signes de récession.

Une situation finalement assez prévisible, au vu de l’actualité mondiale mouvementée. L’apparition du variant Omicron du coronavirus a perturbé l’ensemble des marchés financiers face à l’inquiétude qu’il suscite. Le Bitcoin étant légèrement plus instable que les devises traditionnelles, il fallait s’attendre à des conséquences désastreuses pour ce dernier. Reste que la chute est lourde et qu’il lui faudra un certain pour s’en remettre.