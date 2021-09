La censure de Xiaomi, le Surface Duo 2 est officiel, c’est le récap’

Un rapport suggère que Xiaomi pourrait censurer votre smartphone à tout moment sur ordre de la Chine, le Galaxy S22 pourrait avoir droit à son stylet et ainsi remplacer le Galaxy Note, Microsoft vient de lancer son smartphone pliant Surface Duo 2, c’est le récap’ du jour.

Xiaomi censurerait-il certains smartphones ?

Le Centre national de cybersécurité du ministère de la Défense lituanien vient de publier un rapport selon lequel certains smartphones Xiaomi seraient équipés de fonctionnalités de censure. Certains appareils abriteraient une fonctionnalité cachée permettant de détecter et de censurer des termes spécifiques à distance comme l'indépendance de Taïwan ou encore la libération du Tibet. Le constructeur a répondu et déclaré « Les appareils de Xiaomi ne censurent pas les communications à destination ou en provenance de ses utilisateurs […] Xiaomi respecte pleinement le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'Union européenne”. La publication du rapport survient alors que les relations diplomatiques entre la Chine et la Lituanie sont déjà particulièrement tendues et ne risquent pas d’améliorer les relations entre les deux pays.

Lire : Xiaomi peut censurer votre smartphone à tout moment sur ordre de la Chine

Le Galaxy S22 pourrait remplacer le Galaxy Note grâce au stylet

Selon le leaker Ice Universe, Samsung aurait abandonné pour de bon le Galaxy Note en proposant de nouveaux modèles embarquant un S-Pen. Sur Twitter, ce dernier écrit : « Note est terminé, mais ce n’est pas fini. S devient Note ! ». En effet, après le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Z Fold 3, Samsung pourrait opter pour la même stratégie avec son futur flagship, le Galaxy S22 et on peut même imaginer que ce dernier soit livré avec un châssis dédié au S-Pen. Il ne s’agit pour l’instant que de suppositions, car nous en savons encore trop peu sur le S22. Bien que très mince à ce stade, l’espoir pour un éventuel Galaxy Note 21 n’est pas encore totalement mort.

Lire : Le Galaxy S22 Ultra pourrait définitivement enterrer le Galaxy Note avec son S-Pen intégré

Le Surface Duo 2 de Microsoft est officiel

Lors de sa conférence Surface, Microsoft a présenté son nouveau smartphone pliant Surface Duo 2. Il sera équipé du processeur Snapdragon 888 et compatible avec les réseaux 5G. Côté design, le smartphone utilise toujours deux écrans différents avec une charnière au milieu encore plus résistante que son prédécesseur. La partie photo a été améliorée avec trois capteurs au lieu d’un et Microsoft promet une excellente expérience avec le Xbox Game Pass. Le Surface Duo 2 devrait être disponible en France dès le 21 octobre prochain au prix de 1599 euros.

Lire : Surface Duo 2 officiel – voici la “vraie” version du smartphone Android de Microsoft