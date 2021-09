ColorOS 12 se dévoile, TikTok bannit le « Devious Lick », le récap’

Oppo a dévoilé la nouvelle version de sa surcouche pour smartphones : ColorOS 12, TikTok bannit le challenge « Devious Lick » de sa plateforme, Microsoft fait de nouvelles modifications sur le menu Démarrer de Windows 11, c’est le récap’ du jour.

ColorOS 12 : Oppo dévoile les nouveautés de l'interface

Oppo a annoncé ColorOS 12, la nouvelle mise à jour de son interface pour smartphone. Parmi les nouveautés dévoilées, on découvre un nouveau « Infinite Design », une fonctionnalité Omoji, un remaniement de la Smart Sidebar et de nouvelles animations, qui visent à rendre les smartphones encore plus fluides. Grâce à ColorOS 12, les utilisateurs pourront aussi découvrir Cross-Screen Interconnection, une fonctionnalité permettant d’accéder à son smartphone depuis un ordinateur. Enfin, ColorOS profite des nouvelles fonctionnalités de sécurité d’Android 12 en offrant notamment des rappels d'autorisation lorsque des applications tierces utilisent votre micro, votre localisation et votre appareil photo.

TikTok bannit le challenge “Devious Lick”

Le nouveau défi sur TikTok, baptisé « Devious Lick » consiste à inviter les utilisateurs à voler n’importe objet provenant de leur établissement scolaire. La tendance est rapidement devenue virale, notamment lors de la rentrée des classes aux États-Unis, et on a pu observer des petits malins voler du matériel scientifique, des enceintes, des ordinateurs, sans oublier des distributeurs de papier toilette, de savon ou de gel hydroalcoolique. Dès ce mercredi 15 septembre, TikTok est intervenu en supprimant le hashtag “Devious Lick” et en bloquant les vidéos relatives à ce challenge stupide et illégal.

Windows 11 : Microsoft perfectionne encore le menu Démarrer

En attendant la sortie de Windows 11 prévue pour le 5 octobre 2021, Microsoft continue de procéder à quelques modifications via les différentes builds de l'OS à destination des membres du programme Insider. Ainsi, la dernière build 22458 intègre une nouveauté supplémentaire au Menu Démarrer, baptisée « Options de connexion » ou « Sign-in options » et destinée à offrir plusieurs options supplémentaires concernant la connexion à Windows 11. Cette dernière build intègre également une nouvelle application « Astuces » et apporte son lot de correctifs, à découvrir en détail dans notre actu.

