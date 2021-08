Realme MagDart : le chargeur sans fil Android est 8 fois plus rapide que le MagSafe de l’iPhone 12

Realme vient de dévoiler son tout nouveau chargeur sans fil : MagDart. Et pour l'occasion, le constructeur chinois a mis les petits plats dans les grands en proposant ni plus ni moins le chargeur magnétique le plus véloce au monde, loin devant celui d'Apple.

Si Realme vient de présenter un chargeur rapide magnétique baptisé MagDart, la technologie n'est pas véritablement nouvelle. L'an passé, Apple avait déjà dévoilé un chargeur similaire, appelé MagSafe. Mais Realme ne s'est pas contenté de copier honteusement Apple et a décidé de passer à la vitesse supérieure.

Car c'est surtout par sa rapidité de charge que la technologie mise au point par Realme se démarque de la concurrence. Le MagDart est à l'heure le chargeur magnétique le plus rapide au monde et bat à plate couture la technologie d'Apple.

Le MagDart de Realme peut charger une batterie de 4500 mAh en moins d'une heure

Doté d'une puissance de 50 W, le système de charge sans fil de Realme exploite une bobine de cuivre à faible impédance et d'un aimant de cobalt et de bore. De quoi réduire la chaleur que l'on constate habituellement sur les chargeurs à induction, mais également de booster la vitesse de charge. Realme explique ainsi que son chargeur magnétique permet de récupérer 20% de batterie en seulement 5 minutes. MagDart est capable de recharger à 100% une batterie de 4500 mAh en 54 minutes.

À titre de comparaison, le chargeur MagSafe d'Apple requiert 240 minutes pour rebooster complètement la batterie d'un iPhone de 2775 mAh (soit une capacité quasiment deux fois inférieure à celle évoquée précédemment). Au final, le temps nécessaire au MagSafe d'Apple pour recharger totalement une batterie est 8 fois supérieur à celui de Realme.

Notez qu'il existe une version allégée du MagDart, dont l'épaisseur n'est que de 3,9 mm (26% inférieure à celle de MagSafe) et dont la puissance est de seulement 15 W. Mais là encore, la technologie de Realme se montre plus intéressante que celle d'Apple en termes de rapidité. Une charge complète d'une batterie de 4500 mAh ne dure que 90 minutes, là encore un résultat à comparer avec les 240 minutes de l'iPhone pour une batterie de 2775 mAh.

Le MagDart est compatible avec le Realme Flash, un smartphone équipé d'un Snapdragon 888, de 12 Go de RAM et de 256 Go d'espace de stockage, et dont on attend toujours le lancement officiel.