Realme GT Neo 5 : recharge rapide 240W, un nouveau record de vitesse en perspective

Le prochain smartphone haut de gamme de Realme, le GT Neo 5, pourrait bien établir un nouveau record de recharge rapide. La batterie va supporter une puissance de 240W, ce qui lui permettra de se recharger en moins de 10 minutes.

L’année dernière, au salon MWC 2022 à Barcelone au mois de février, Oppo et le groupe BBK Electronics avaient levé le voile sur une nouvelle technologie de recharge rapide SuperVOOC 240W (24 V pour 10 A), une puissance encore jamais vue sur le marché des smartphones.

Cette dernière promettait de recharger une batterie de 4500 mAh de 0 à 50 % en seulement 30 minutes et 30 secondes, et à 100 % en 9 minutes. C’est donc bien moins que la concurrence. BBK Electronics n’avait finalement lancé aucun smartphone équipé de cette nouvelle technologie, mais cela devrait changer d’ici quelques jours seulement.

Realme prépare un smartphone capable de se recharger à 240 W

Sur les réseaux sociaux, Realme a annoncé qu’il serait le premier à lancer un smartphone compatible avec la recharge rapide 240W : le Realme GT Neo 5. Ce dernier devrait être équipé d’une batterie de 4600 mAh, et pourrait donc se recharger complètement en moins de 10 minutes. Des photos du chargeur de 240W ont d’ailleurs déjà été partagées sur le réseau social chinois Weibo.

En plus de cette recharge éclair, le smartphone pourra compter sur un processeur haut de gamme Snapdragon 8+ Gen 1. On peut regretter l’absence du nouveau Snapdragon 8 Gen 2, mais ce choix devrait permettre à l’appareil de viser un tarif plus abordable. La puce sera accompagnée de jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Le Realme GT Neo 5 serait équipé d’un écran OLED 1,5K de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz.

Au niveau de la photo, le Realme GT Neo 5 devrait profiter d’un capteur principal IMX890 de 50 MP, le même que le OnePlus 11 ou que le Find X6. Il sera accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi qu’un troisième capteur de 2 MP. Le smartphone arrivera d’ici quelques jours en Chine, mais devrait ensuite arriver plus tard chez nous, dans quelques semaines.