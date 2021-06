Realme GT 5G : sortie imminente en Europe au prix de 400€

Le Realme GT 5G arrive en Europe ! Près de deux mois après la sortie en Chine, le smartphone s'apprête à débarquer sur le vieux continent. D'après une fuite, le nouveau Realme sera vendu à un prix de départ de 400 euros sur le marché européen.

Souvenez-vous : le 4 mars dernier, Realme a levé le voile sur le Realme GT 5G lors d'une conférence réservée au marché chinois. Le smartphone est équipé d’un écran 120 Hz Super AMOLED de 6,43 ”, d'un SoC Snapdragon 888 de Qualcomm et d'un objectif photo principal de 108 mégapixels. En Chine, il est vendu à un équivalent de 360 euros.

Lors de l'annonce chinoise, la firme s'est contentée d'annoncer l'arrivée prochaine du Realme GT 5G dans le reste du monde. Plus récemment, Realme a confirmé officiellement la sortie imminente du smartphone en Europe à nos confrères de XDA Developers. Le téléphone est d'ailleurs apparu dans la base de données de Telefication, un organisme de certification néerlandais, confirmant l'imminence de la sortie.

Sur le même sujet : AnTuTu bannit le Realme GT pour avoir triché dans les benchmarks

Voici tous les prix en euros du Realme GT 5G

En parallèle, Sudhanshu, un informateur réputé, a publié une estimation des prix en euros du Realme GT 5G. D'après le leaker, dont les propos sont relayés par XDA Developers, la marque chinoise proposera le smartphone à un prix de départ avoisinant les 400 euros en Europe. Comme toujours, les tarifs sont susceptibles de varier d'un pays à l'autre en fonction des taxes locales. Le leaker table sur une fluctuation de 20 euros en fonction des marchés. Voici la grille tarifaire complète qui devrait être appliquée en Europe :

Realme GT 5G 8 Go RAM + 128 Go de stockage : 400 euros

Realme GT 5G 12 Go RAM + 256 Go de stockage : 450 euros

On s'attend à ce que Realme annonce la date de sortie et le prix du Realme GT 5G en Europe dès ce 3 juin 2021. Ce jeudi, l'entreprise organise en effet une conférence en ligne baptisée “Making 5G global”. Au vu de l'appellation de la présentation, on peut légitimement tabler sur une apparition du Realme GT. Nous en saurons donc plus dans les heures à venir. Restez-connecté pour ne rien rater des annonces de Realme.

Source : XDA Developers