Buds Air Pro et Buds Wireless Pro : Realme dévoile ses écouteurs inspirés des AirPods

Realme a dévoilé deux nouveaux écouteurs sans fil lors d’un événement qui s’est tenu de manière virtuelle. Ces nouveaux produits inspirés des AirPods d’Apple et destinés au marché Indien en priorité. Néanmoins, rien n’indique qu’ils ne sortiront pas en Europe.

Realme a présenté ses nouveaux produits lors d’une conférence qui s’est tenue de manière virtuelle. Cette présentation en ligne était destinée au marché indien, cependant, il n’est pas impossible de voir les produits annoncés sortir chez nous. Parmi eux, deux écouteurs sans fil voulant se placer sur les mêmes segments que les AirPods d’Apple : Les Buds Air Pro et les Buds Wireless Pro. Ils viennent compléter une gamme déjà riche de trois produits.

Les Buds Air Pro sont donc des écouteurs indépendants livrés avec une petite boîte de chargement. Ils se connectent en Bluetooth et sont résistants à l’eau afin de pouvoir faire du sport avec. Ils ont la particularité de proposer une réduction de bruit active à hauteur de 35 décibels afin de vous isoler complètement du monde extérieur. Il faut noter qu’il est possible de désactiver cette fonction pour ceux qui le souhaitent.

Chaque écouteur pèse 5 grammes et ont une autonomie allant jusqu’à 25 heures en écoute. Une charge rapide est également présente pour profiter de 20 heures d’utilisation après une heure de charge. Sans boutons, ils sont contrôlables via des gestes. Il est par exemple possible de mettre sur pause une musique en tapotant deux fois son écouteur. Ils seront vendus en Inde au prix de 4999 roupies, soit environ 60 euros.

Les Buds Wireless Pro, plus axés sur le sport

Les Buds Wireless Pro de Realme adoptent également la réduction de bruit active, mais proposent un format différent. Ici, ce sont deux écouteurs reliés par un fil pour un total de 33 grammes sur la balance. Ils disposent de boutons physiques dédiés et sont connectables à votre smartphone grâce aux Bluetooth.

Ici, l’autonomie est de 22 heures et le produit est toujours étanche. Parfait pour nager ou courir sous la pluie. Les Buds Wireless Pro seront vendus à partir du 16 octobre en Inde à 3999 roupies, soit l’équivalent de 46 euros.