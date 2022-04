Realme 8 : le modèle 128 Go est à son meilleur prix chez Amazon

Voici un bon plan téléphonie pour celles et ceux qui recherchent un smartphone 4G à moins de 200 euros ! Chez Amazon, le Realme 8 disponible dans son modèle 128 Go bénéficie d'une réduction de 27% pour atteindre le prix de 189,99 euros.

Pour ce nouveau deal consacré au monde des smartphones, c'est Amazon qui effectue une belle offre sur l'achat du Realme 8.

En effet, la version 128 Go du smartphone de la marque chinoise est vendue par le géant du commerce en ligne au prix de 189,99 euros au lieu de 259 euros ; ce qui fait une remise immédiate de près de 70 euros de la part d'Amazon. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Du côté de ses principales caractéristiques, le Realme 8 associé au bon plan Amazon est doté d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. Il est aussi équipé d'un processeur MediaTek Helio G95 (idéal pour le jeu), d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide. L'ensemble tourne sous le système Android avec une surcouche Realme UI 2.0. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article consacré au test du Realme 8.