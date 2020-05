RCS : Google teste et améliore le successeur du SMS dans l’application Messages

Le RCS, protocole qui est amené à succéder au SMS, est poussé par Google. La firme de Mountain View réalise des tests renforçant l’interactivité des messages. Une manière de transformer votre messagerie SMS archaïque en une plate-forme de communication plus moderne, à la manière de WhattsApp ou iMessage.

Google est un fervent défenseur du protocole RCS et teste actuellement de nouvelles fonctionnalités sur son service de messagerie. Ainsi, l’utilisateur a la possibilité d’interagir avec un message de l’application SMS de Google en y ajoutant un Emoji, une photo, un GIF ou un lien. Des tests pour le moment réalisés à petite échelle.

La messagerie sur Android pourrait donc prochainement ressembler à ce qui se voit déjà chez la concurrence. On pense à iMessages sur les iPhone, ou aux applications telles que Messengers ou encore WhattsApp. Pour le moment, Google est encore en phase de test, et ce depuis le mois de février, mais de telles fonctionnalités pourrait arriver sur les smartphones compatibles bientôt. Ne reste qu’à attendre une mise à jour de l’application qui pourrait arriver dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois.

Le RCS, appelé à remplacer le SMS

L’auguste SMS est utilisé depuis plus de trois décennies et accuse son âge. Le protocole fait en effet pâle figure face aux services modernes. Le RCS, pour Rich Communication System, est une nouvelle norme beaucoup plus souple. Elle permet, comme nous le disions plus haut, d’enrichir une conversation avec des GIF, des photos (sans passer par le MMS) ou encore des liens. Le protocole permet même d’envoyer des fichiers et de voir si un message est lu ou non, et quand il l’a été. C’est vers ce système que souhaiterait se diriger Google.

Le RCS n’est pas seulement utile pour les particuliers, puisqu’il permet aux entreprises de voir quand leurs messages publicitaires ont été ouverts et si l’utilisateur a cliqué ou non sur le lien proposé dans la conversation. Notons que les utilisateurs de smartphone Android peuvent déjà forcer l’utilisation du RCS en filoutant un peu. Nous avons réalisé un tutoriel pour y accéder.

Source : AndroidPolice