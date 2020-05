Razer lance Opus, un élégant casque sans fil avec réduction de bruit active

Razer vient de lever le voile sur l’Opus, un casque audio sans fil avec un système de réduction bruit active. Plus sobre que les produits habituels de la marque, ce casque Bluetooth se distingue par un design élégant tout de cuir. Certifié THX, il promet une qualité sonore de haut vol et une autonomie de 25 heures.

Razer a présenté le casque audio Opus en Chine. L’accessoire surprend d’abord par son design sobre, élégant et épuré. Contrairement à ses habitudes, la marque n’a pas intégré de rétroéclairage, de couleur flashy ou son logo vert. Cette fois, Razer joue la carte de l’élégance et cherche à séduire un autre panel d’acheteurs. De ce côté là, le casque se rapproche des écouteurs haut de gamme les plus en vogue du moment, comme le Bose 700 ou le Wh-1000xm3 de Sony par exemple.

Sur le même sujet : Razer lance les Hammerhead, des AirPods pour gamers à 119,99€

Certifié THX, autonomie de 25h et compatible codecs aptX et AAC

Contrairement au Bose 700, le casque de Razer est équipé de cinq boutons physiques permettant de contrôler le volume, la réduction de bruit (activer ou désactiver pour entendre les bruits alentours) et la prise d’appels audio. Pour couper le son de votre musique, vous pouvez aussi ôter le casque de vos oreilles. La musique s’arrêtera alors automatiquement. C’est le cas de la plupart des casques haut de gamme.

Chaque oreillette est équipée de deux microphones permettant de calibrer la réduction de bruit active. Les microphones enregistrent les sons aux alentours avant de produire un son capable d’annuler le bruit généré par votre environnement. Tous les casques avec réduction de bruit active fonctionnent de cette façon.

Le casque Opus a reçu la certification THX, le label racheté en 2016. Créée par Georges Lucas, l’auteur de Star Wars, la firme certifie les produits particulièrement adaptés à la réalité virtuelle. Sans surprise, Razer intègre une application compagnon sur smartphone qui vous permet de régler les paramètres audio. Enfin, l’accessoire de Razer prend en charge les codecs aptX et AAC et promet une autonomie de 25 heures, ce qui est dans la moyenne générale.

Razer fournit un étui de protection pour les transports constitué du même cuir noir que le casque. Pour l’heure, l’Opus n’est disponible qu’en Chine à un prix de 1,799 yuan chinois, soit approximativement 230 euros HT. On vous en dit plus dès que possible sur la sortie éventuelle du casque en Europe. Va-t-il s’imposer parmi les meilleurs casques audio du marché ? En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur l’Opus dans les commentaires ci-dessous.